Tunisie: Novembre prochain , le pays accueillera le Congrès Mondial de la JCI

« Le leadership par l'innovation », tel est le slogan qui a été retenu pour le Congrès mondial de la Jeune Chambre Internationale qu'abritera la Tunisie du 4 au 28 novembre 2025.

À cette fin, une séance de travail présidée hier, mardi, par le Gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a examiné les préparatifs de la Tunisie pour accueillir cet événement international, assurer son succès et contribuer au rayonnement du pays.

Cette séance de travail s'est tenue dans le cadre du soutien de la Jeune Chambre Économique de Tunisie pour la réussite de l'organisation de cet événement mondial, en présence de cadres de plusieurs ministères et structures publiques.

Au début de la session, le programme détaillé final du Congrès mondial de la Jeune Chambre Internationale a été présenté dans sa version actualisée, sous le slogan « Le leadership par l'innovation ». La question de la disponibilité des espaces pour accueillir les 2 500 participants au congrès a également été abordée.

Compte tenu de l'importance de l'événement, le Gouverneur de Tunis a exhorté les parties prenantes à soutenir les efforts de la Chambre pour atteindre les objectifs escomptés du congrès, à travers une bonne organisation, la sécurité, la propreté, l'esthétique de la ville et des lieux en lien avec le congrès, et pour un plus grand rayonnement de l'image de la Tunisie sur la scène internationale.