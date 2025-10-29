Tunisie: Le ministre de la Défense visite plusieurs unités militaires des gouvernorats de Médenine et Tataouine

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a effectué hier, mardi 28 octobre 2025, une visite de terrain dans certaines unités militaires des gouvernorats de Médenine et Tataouine, accompagné de plusieurs hauts responsables militaires du ministère. Il a inspecté le déroulement du travail et les conditions de vie des militaires qui y sont affectés.

À cette occasion, le ministre de la Défense nationale a pris connaissance des différentes missions entreprises par le Premier corps territorial du désert à Remada et le Bataillon Territorial à Zouamikhe, ainsi que du rôle des différentes formations opérant sur le terrain et de l'importance du dispositif défensif et du système de surveillance électronique dans la protection de la bande frontalière, la lutte contre la menace terroriste et la criminalité transfrontalière organisée, et la réduction des opérations de contrebande et de franchissement illégal des frontières.

Il a également examiné l'état d'avancement des projets d'infrastructures de ces unités, qui contribueront à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires qui y sont stationnés, tels que les stations de production d'énergie, de dessalement d'eau et de traitement des eaux usées, ainsi que la fourniture des équipements et du matériel militaire nécessaires et appropriés à l'exécution des missions, et au développement de la préparation et de la capacité opérationnelle des différentes formations opérant sur le terrain.

Le ministre de la Défense nationale a salué l'esprit de responsabilité et les efforts déployés par les cadres militaires en charge de ces unités pour défendre la patrie et sa souveraineté, ainsi que leur rôle dans l'encadrement des militaires et l'écoute de leurs préoccupations. Il a rendu hommage aux sacrifices de tous les militaires déployés sur le terrain, à leur défi face aux facteurs climatiques et naturels, et à leur dévouement à accomplir leur devoir avec un grand esprit national et une ferme adhésion à la doctrine militaire.

Il a également affirmé la volonté de l'institution militaire de continuer à se soucier de l'amélioration des conditions de vie quotidienne au sein des installations militaires, d'apporter davantage de soutien aux militaires, d'écouter leurs préoccupations et d'interagir avec eux.

Il a appelé, par la même occasion, à la nécessité de développer les méthodes de travail et les programmes de formation et d'entraînement pour renforcer les compétences de combat des individus, recommandant à tous les militaires de continuer à travailler avec la même détermination et le même esprit national élevé, de redoubler d'efforts, de maintenir le même niveau de préparation, de vigilance et d'anticipation pour contrer les différentes menaces potentielles, à la lumière des développements et des changements régionaux et internationaux.