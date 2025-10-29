Afrique: Championnats d'Afrique d'Aviron de Plage - Une médaille d'argent pour le double Senior Dames et une médaille de bronze pour le double Senior Hommes

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie a enrichi son palmarès de médailles lors des championnats d'Afrique d'Aviron de Plage qui se tiennent en Afrique du Sud. Elle a remporté une médaille d'argent dans la catégorie senior féminine en double grâce au duo Salma Dhaouadi et Sara Zemmali, et une médaille de bronze dans la catégorie senior masculine en double avec le duo Ghayth El Kadhi et Fadi Ben Hammouda.

Le duo tunisien Mohamed Krimi et Iheb Laghouan avait déjà remporté la médaille d'or du double dans la catégorie des moins de 23 ans, ce mercredi, lors des Championnats d'Afrique d'Aviron de Plage.

De plus, le duo Iheb Laghouan et Yeldiz Othmani a obtenu la médaille d'argent dans la catégorie double mixte junior (moins de 18 ans) dans la même discipline.

Avec ces succès, la sélection nationale d'aviron a obtenu un total de quatre médailles : une en or, deux en argent et une en bronze.

