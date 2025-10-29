Tunisie: Manouba - Coup d'envoi de la récolte des olives

Le coup d'envoi de la saison de la récolte des olives dans le gouvernorat de Manouba a été donné ce matin, mercredi, dans un domaine privé de la délégation de Borj El Amri, avec des prévisions de production de 8 780 tonnes d'olives à huile, soit une augmentation de 16 % par rapport à la récolte de l'année dernière.

À cette occasion, le gouverneur de la région, Mahmoud Choaib, a pris connaissance des indicateurs de la nouvelle récolte, de la situation du secteur et des préoccupations des agriculteurs et des ouvriers, en présence de la personne chargée de la gestion de la délégation, du président de l'Union Régionale des Agriculteurs et du délégué local.

Les données présentées ont montré une amélioration des indicateurs de production. Il est prévu de produire 1 756 tonnes d'huile, après la transformation de la quantité d'olives cueillies dans 17 huileries actives dans la région. La majorité d'entre elles ont commencé à accepter les olives, avec une capacité de transformation totale estimée à 682 tonnes par jour et une capacité de stockage estimée à 2 171 tonnes. Parmi ces huileries, 9 fonctionnent en système continu, 4 sont à haute pression et 4 sont traditionnelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La durée de la cueillette nécessaire est estimée à 120 jours, ce qui fournira 125 000 journées de travail au profit de 1 250 ouvriers et ouvrières dans les zones où la concentration est la plus forte (délégations de Tébourba et Borj El Amri). Cela concerne une superficie totale de 14 125 hectares, comptant environ 1 417 046 oliviers, ce qui représente 63 % de la superficie des arbres fruitiers.

L'inauguration de la saison a inclus le suivi du processus de réception et de transformation des olives dans deux huileries à Borj El Amri et Jedaida, où les techniques modernes utilisées ont été présentées, et l'accent a été mis sur la nécessité de prendre davantage de mesures pour garantir la production d'huiles de haute qualité, tout en accordant une attention particulière à l'évacuation des margines. Ceci passe par la poursuite de l'application du programme d'épandage de cette matière pour la fertilisation des oliviers et des arbres fruitiers, conformément aux règles en vigueur et dans le respect des quantités autorisées.

L'ouverture de la saison, qui voit une diversité des variétés d'olives produites et qui diffèrent selon les délégations de la région, notamment les bonnes variétés locales, a été accompagnée de scènes de vente d'olives sur les étals et de vente d'huile d'olive dans certains magasins et huileries, à des prix atteignant 12 dinars à Tébourba, ainsi que de la commercialisation d'huile de table, dont la production devrait doubler selon les prévisions de la délégation pour atteindre 1 650 tonnes, sur les marchés quotidiens et hebdomadaires.

Il est à noter que 40 % de la production totale d'huile d'olive dans la région est achetée directement par les consommateurs auprès du producteur dans les huileries pendant toute la période de transformation, en raison de leur proximité avec les zones urbaines, ce qui permet de stocker le reste de la production dans de bonnes conditions.