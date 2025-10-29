Le syndicat tunisien des pharmacies privées a appelé, dans un communiqué publié mardi soir, tous les pharmaciens et les assurés sociaux affiliés au système du « médecin de famille » à acheter les médicaments pour les maladies courantes dans les pharmacies et à bénéficier du remboursement des frais de médicaments conformément aux procédures en vigueur auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), et ce, suite à un communiqué émis par la CNAM mardi après-midi.

Dans son communiqué, la CNAM avait annoncé, à titre exceptionnel, la possibilité pour les affiliés du système de soins privé de bénéficier du remboursement des frais d'acquisition des médicaments pour les maladies courantes, selon les procédures usuelles en la matière.

Elle avait également indiqué le maintien du système du « tiers payant » directement avec les pharmacies qui ne respectent pas la décision syndicale datée du 25 octobre en cours, laquelle prévoyait le non-renouvellement de l'accord de tiers payant pour 2026 dans sa forme actuelle avec la Caisse, et la suspension de ce dispositif pour les maladies courantes à partir du 27 octobre. La CNAM avait considéré cette décision comme unilatérale et non conforme aux procédures, délais légaux et contractuels stipulés dans la convention sectorielle.

Dans son communiqué d'hier soir, le Syndicat a appelé à la poursuite du système du tiers payant et du remboursement des frais de médicaments pour les maladies courantes, en attendant le règlement des problèmes existants par les voies légales et institutionnelles. Il a souligné que le pharmacien tunisien a assumé pleinement son devoir national et professionnel au cours des dernières années, supportant seul les conséquences des manquements de la Caisse, par souci de ne pas porter atteinte aux droits du citoyen à l'accès au médicament.

Le syndicat tunisien des pharmacies privées avait décidé, à l'issue de son assemblée générale extraordinaire tenue le 25 octobre, de ne pas renouveler l'accord de tiers payant pour l'année 2026 dans sa forme actuelle avec la CNAM, et de suspendre le dispositif du tiers payant pour les maladies courantes à partir du lundi 27 octobre.

Cette décision avait été prise en raison de la persistance des atteintes aux fondements de l'accord actuel, de la nouvelle impasse dans les discussions sur l'application des conclusions de la dernière réunion entre le Bureau national et les différentes parties prenantes, et du non-respect continu des clauses de l'accord conclu entre les deux parties, selon le communiqué du Syndicat.