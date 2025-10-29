Tunisie: Dépenses salariales - Une hausse de 3.6% prévue en 2026

Le gouvernement allouera des crédits pour les rémunérations salariales à hauteur de 25 267 millions de dinars (MD), contre 24 389 MD prévus pour l'année 2025, soit une augmentation de 3,6%.

Le ministère des Finances a affirmé, dans son rapport sur le projet de budget de l'État 2026, que la masse salariale se stabilisera à environ 13,4% du Produit Intérieur Brut (PIB) l'année prochaine, contre 14,1% attendus en 2025 et 13,9% enregistrés en 2024.

Selon le rapport, l'augmentation des crédits résulte d'un effort exceptionnel pour contribuer à l'aide à l'emploi et garantir le fonctionnement automatique via les recrutements et la régularisation des situations d'emploi précaire, concernant environ 51 878 postes, dont 22 523 nouveaux postes supplémentaires pour l'année 2026.

Ces estimations comprennent la poursuite de la mise en œuvre du programme de régularisation de la situation des ouvriers de chantiers (une nouvelle tranche d'environ 12 942 postes) et la poursuite du programme d'intégration des professeurs et enseignants suppléants dans les écoles primaires, collèges et lycées par l'application du décret n°21 de 2025 (13 837 postes), ainsi que des titulaires de licences appliquées (2 601 postes) et la régularisation des professeurs d'éducation physique (1 066 postes), en plus des conseillers, surveillants et agents de laboratoire contractuels (1 226 postes).

Elles incluent également la régularisation de la situation des docteurs (1 350 postes) pour la tranche 2026, dont 740 postes pour le ministère de l'Enseignement supérieur, 54 postes pour l'enseignement supérieur agricole, 56 postes pour l'enseignement supérieur militaire et 500 postes pour les autres ministères.

En plus des nouveaux recrutements et de la régularisation des situations d'emploi précaire, des crédits ont été alloués au titre des dépenses imprévues et non réparties pour couvrir l'impact financier du nouveau programme d'augmentation des salaires et traitements dans la fonction publique sur trois ans (2026-2028).

En contrepartie, les efforts de rationalisation de la masse salariale se poursuivront, principalement par la mise en œuvre continue des programmes de redéploiement des ressources humaines à travers la mobilité professionnelle, ainsi que par l'encouragement à bénéficier d'un congé pour la création d'entreprise.