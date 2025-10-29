Tunisie: Omra - La FTAV rappelle l'obligation de contrat et met en garde contre la fraude et l'intermédiation illégale

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Président de la commission de l'Omra et du Hadj de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages (FTAV), Mohamed Elias Ben Othmane, a souligné aujourd'hui, mercredi 29 octobre 2025, la nécessité de conclure un contrat d'Omra entre les pèlerins et les agences de voyages, précisant que ce contrat est obligatoire pour participer au voyage de l'Omra.

Lors de son intervention dans l'émission « Il se passe en Tunisie et dans le monde » sur les ondes de la Radio Nationale, Ben Othmane a affirmé que le contrat d'Omra préserve les droits des pèlerins d'autant plus qu'il contient tous les détails du voyage, notamment les prix, l'hôtel et le lieu d'hébergement, la compagnie aérienne et les services fournis.

Ben Othmane a mis en évidence le fait que l'Omra est devenue un moyen de fraude et de courtage illégal. Il a appelé les citoyens souhaitant accomplir les rites de l'Omra à se diriger vers les agences de voyages autorisées à organiser ces voyages par les ministères des Affaires religieuses et du Tourisme, précisant que la liste des agences légales est disponible sur le site officiel de la Fédération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'invité de la Radio Nationale a également mentionné l'existence d'une commission au sein de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages dédiée à recevoir les plaintes déposées par les pèlerins victimes de fraude, d'abus ou ayant constaté des dépassements de la part des agences de voyages.

Le président de la Commission de l'Omra et du Hadj de la Fédération des Agences de Voyages a enfin souligné que la profession souffre de la présence d'intrus.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.