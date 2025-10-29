Tunisie: La Fédération des agences de voyages dévoile les prix de la Omra

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le président de la commission de la Omra et du Hajj au sein de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages, Mohamed Ilyes Ben Othman, a indiqué ce mercredi 29 octobre 2025 que les prix des voyages de la Omra en Tunisie varient en fonction de la période et des services fournis.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, Ben Othman a précisé que les prix de la omra économique commencent à partir de 3800 dinars pour une chambre quadruple et dépassent les 5500 dinars.

Ben Othman a expliqué que le prix de la Omra économique dans une chambre quadruple dans un hôtel 3 étoiles est estimé à 3800 dinars, et à 4200 dinars pour un 4 étoiles, tandis que d'autres formules 4 étoiles sont proposées entre 4600 et 4800 dinars.

L'invité de la radio nationale a également souligné que le coût de la Omra économique dans un hôtel 5 étoiles dépasse les 5500 dinars.

