Tunisie: La tunisienne Wafa Masghouni championne du monde de taekwondo

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Pour sa première participation mondiale chez les seniors, la tunisienne Wafa Masghouni, âgée de 17 ans, a été sacrée championne du monde dans la catégorie des -62 kg, ce mercredi 29 octobre 2025.

Elle a remporté la finale du Championnat du Monde de Taekwondo en Chine face à la championne olympique hongroise et numéro un mondiale, MARTON Viviana, avec un score de deux rounds à zéro (7:7/0:0), offrant ainsi à la Tunisie une nouvelle médaille d'or mondiale dans ce championnat.

Auparavant, la championne Wafa Masghouni avait réussi à se qualifier pour la finale de la catégorie des -62 kg en battant l'Australienne Gabriella BLEWITT, également par deux rounds à zéro (17:5/12:2).

Avec ce titre, le bilan de l'équipe nationale de taekwondo s'élève à deux médailles d'or, après celle du champion du monde Mohamed Khalil Jendoubi dans la catégorie des moins de 63 kg.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.