Tunisie: La tunisienne Wafa Masghouni championne du monde de taekwondo

Pour sa première participation mondiale chez les seniors, la tunisienne Wafa Masghouni, âgée de 17 ans, a été sacrée championne du monde dans la catégorie des -62 kg, ce mercredi 29 octobre 2025.

Elle a remporté la finale du Championnat du Monde de Taekwondo en Chine face à la championne olympique hongroise et numéro un mondiale, MARTON Viviana, avec un score de deux rounds à zéro (7:7/0:0), offrant ainsi à la Tunisie une nouvelle médaille d'or mondiale dans ce championnat.

Auparavant, la championne Wafa Masghouni avait réussi à se qualifier pour la finale de la catégorie des -62 kg en battant l'Australienne Gabriella BLEWITT, également par deux rounds à zéro (17:5/12:2).

Avec ce titre, le bilan de l'équipe nationale de taekwondo s'élève à deux médailles d'or, après celle du champion du monde Mohamed Khalil Jendoubi dans la catégorie des moins de 63 kg.