Tunisie: Ligue 1 / Mise à jour de la 11e journée / ST - Avancer vers la conquête

A la réception d'un CSS qui carbure assez bien depuis deux journées, le Stade compte aligner sa 8e victoire de rang et retrouver les commandes de la L1.

Retour su terre pour le Stade Tunisien en marge d'une sortie frustrante en Coupe de la CAF, alors que l'équipe bardolaise a surnagé par moments, s'avouant vaincue après un concours de circonstances malheureuses, un destin capricieux. A présent, place à la compétition locale pour le Stade et l'obligation de battre le CSS au Hedi Ennaifer pour faire coup double : signer sa 8e victoire de rang et reprendre le manche en haut du classement.

Le Stade reçoit donc le CSS cet après-midi, un onze qui entend signer sa 3e victoire consécutive au Bardo. Mission délicate en l'état pour le Stade qui compte sur la réception des Sfaxiens et les frissons que procure la Ligue 1 pour repartir de l'avant.

Pour un onze plus homogène

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quelle figure de jeu et quelle allure stadiste aujourd'hui face au CSS ? De prime abord, après avoir opté pour une composition inédite face à l'OC Safi à Radès, une formation forte de pas moins de 6 joueurs à tempérament offensif, Chokri Khatoui devrait revenir à un assortiment plus homogène, celui qui lui a permis jusque-là de mener la barque stadiste à bon port en championnat.

Ainsi, devant le gardien Farhati, l'on retrouverait Hedi Khalfa sur le flanc droit, Aziz Saihi sur le côté opposé et la paire Sahraoui-Sghaier dans l'axe. Plus haut, à l'entrejeu, là où la production d'ensemble prend tout son sens pour espérer donner des résultats devant, l'on retrouverait le piston Rayan Smaali, le milieu offensif brésilien Alysson Adriano, et la tête pensante Wael Ouerghemmi.

Au milieu toujours, le relayeur Amath Ndao et les deux porteurs d'eau, Mahamat Thiam et Boubacar Junior Camara, sont dans les starting-blocks, prêts à servir une fois sollicités. Enfin, en attaque, si Ndiaye peut forcément nourrir des remords, il sera toutefois reconduit en pointe, aux côtés de Firas Aifia placé sur le couloir gauche et Youssef Saâfi sur l'aile droite.

Un grand format de cette nature peut se décanter vers la fin, et à ce titre, Chokri Khatoui peut compter sur les avants Amine Khemissi et Amanallah Haboubi, deux attaquants, deux « valeurs refuges », qui peuvent se muer en libérateurs...La victoire pour reprendre le leadership, tel est l'objectif du Stade Tunisien cet après-midi.