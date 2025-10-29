Addis-Abeba — L'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR) a annoncé que l'Éthiopie intensifie ses partenariats internationaux pour le partage d'expériences et le transfert de technologies, dans le but de renforcer son autosuffisance alimentaire.

Le professeur Nigussie Dechasa, directeur général de l'EIAR, a précisé que le pays s'efforce de consolider ses efforts pour garantir la sécurité alimentaire nationale grâce à la coopération agricole internationale.

Il a tenu ces propos lors de la Conférence de l'Alliance sino-africaine pour l'innovation scientifique et technologique agricole, qui s'est déroulée du 26 au 29 octobre 2025 à Addis-Abeba.

Selon lui, l'agriculture demeure le pilier de l'économie éthiopienne et la principale source de revenus pour la majorité de la population.

Il a souligné l'importance d'améliorer les conditions des communautés agricoles, en mettant l'accent sur la collaboration internationale, notamment avec la Chine, afin d'augmenter la production et la productivité agricoles.

L'Éthiopie souhaite tirer parti de l'expertise chinoise en matière de riziculture, de production de coton et de gestion du bétail, dans le cadre d'un partenariat visant à diversifier la base agricole, renforcer la sécurité alimentaire et soutenir la croissance économique.

Cette coopération vise à bâtir un partenariat mutuellement bénéfique, améliorant les infrastructures agricoles et apportant des avantages tangibles aux communautés rurales.

Zhang Shihong, spécialiste de l'élevage et chef d'équipe du groupe d'experts agricoles chinois, a mis en avant le rôle crucial de la formation et de la recherche pour assurer une agriculture durable.

Son équipe de huit experts intervient en Éthiopie à travers des formations, des démonstrations et des programmes de recherche.

Les formations portent sur l'élevage de poulets, l'alimentation animale, l'utilisation de produits PROMIX pour prévenir les maladies, les technologies d'engraissement du bétail et les circuits de commercialisation.

Elles couvrent également la lutte antiparasitaire, la fertilité des sols et la conservation de l'eau, contribuant à la préservation de la biodiversité et à une approche agricole durable et respectueuse de l'environnement.