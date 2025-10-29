Ethiopie: Le pays développe ses collaborations internationales et l'échange de savoir-faire dans le secteur agricole - Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR).

29 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR) a annoncé que l'Éthiopie intensifie ses partenariats internationaux pour le partage d'expériences et le transfert de technologies, dans le but de renforcer son autosuffisance alimentaire.

Le professeur Nigussie Dechasa, directeur général de l'EIAR, a précisé que le pays s'efforce de consolider ses efforts pour garantir la sécurité alimentaire nationale grâce à la coopération agricole internationale.

Il a tenu ces propos lors de la Conférence de l'Alliance sino-africaine pour l'innovation scientifique et technologique agricole, qui s'est déroulée du 26 au 29 octobre 2025 à Addis-Abeba.

Selon lui, l'agriculture demeure le pilier de l'économie éthiopienne et la principale source de revenus pour la majorité de la population.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné l'importance d'améliorer les conditions des communautés agricoles, en mettant l'accent sur la collaboration internationale, notamment avec la Chine, afin d'augmenter la production et la productivité agricoles.

L'Éthiopie souhaite tirer parti de l'expertise chinoise en matière de riziculture, de production de coton et de gestion du bétail, dans le cadre d'un partenariat visant à diversifier la base agricole, renforcer la sécurité alimentaire et soutenir la croissance économique.

Cette coopération vise à bâtir un partenariat mutuellement bénéfique, améliorant les infrastructures agricoles et apportant des avantages tangibles aux communautés rurales.

Zhang Shihong, spécialiste de l'élevage et chef d'équipe du groupe d'experts agricoles chinois, a mis en avant le rôle crucial de la formation et de la recherche pour assurer une agriculture durable.

Son équipe de huit experts intervient en Éthiopie à travers des formations, des démonstrations et des programmes de recherche.

Les formations portent sur l'élevage de poulets, l'alimentation animale, l'utilisation de produits PROMIX pour prévenir les maladies, les technologies d'engraissement du bétail et les circuits de commercialisation.

Elles couvrent également la lutte antiparasitaire, la fertilité des sols et la conservation de l'eau, contribuant à la préservation de la biodiversité et à une approche agricole durable et respectueuse de l'environnement.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.