Ethiopie: Sécuriser l'accès à la mer assure les intérêts nationaux et répare les injustices historiques - Des universitaires

Addis-Abeba — Les universitaires éthiopiens ont souligné que la volonté du pays d'accéder à la mer Rouge est un objectif stratégique national visant à protéger les intérêts à long terme de l'Éthiopie et à réparer les injustices historiques.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, en réponse aux questions posées hier par les membres de la Chambre des représentants du peuple lors de la deuxième session ordinaire de la 5e année parlementaire, a souligné que la question de la mer Rouge n'est pas seulement une question politique, mais aussi une préoccupation juridique, historique, géographique et économique centrale pour l'avenir de l'Éthiopie.

Mohamed Osman, président de l'université de Semera, a indiqué à l'ENA que la mer Rouge représente le centre de gravité géopolitique international et l'axe central de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique.

Selon le président, la mer Rouge est une question de sécurité nationale et de souveraineté pour l'Éthiopie, et les efforts actuels visant à corriger « l'injustice historique » qui a privé le pays de son accès à la mer sont des droits légitimes.

L'Éthiopie a atteint un moment décisif où la récupération de l'accès à la mer est devenue une priorité générationnelle, selon lui.

« L'Éthiopie ne doit pas rester un pays enclavé », et il est essentiel de régler la question de la propriété des ports maritimes pour protéger les intérêts nationaux et réparer les fractures historiques », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Dejene Yamene, spécialiste en droit international, a expliqué que le droit international et les conventions maritimes des Nations unies soutiennent le caractère rationnel et légitime de la quête de l'Éthiopie pour accéder à la mer.

Le lien historique et naturel du pays avec son ancien accès à la mer Rouge existait de manière indépendante depuis des siècles et ne devrait pas être considéré comme faisant partie de l'intégrité territoriale d'un autre pays.

L'Éthiopie a le droit de revoir les décisions fondamentales prises dans le cadre de cet accord et de contester celles qui sont fondées sur des accords datant de l'époque coloniale, a-t-il affirmé, ajoutant qu'une étude juridique internationale approfondie devait être menée, intégrant le droit international coutumier afin d'affirmer le droit de l'Éthiopie à la sécurité.

Temesgen Walelegn, chercheur en politique et stratégie au ministère des Transports et de la Logistique, a pour sa part également déclaré que l'Éthiopie était géopolitiquement isolée de la mer depuis plus de trois décennies, un isolement qui a considérablement limité sa compétitivité économique.

Temesgen a souligné que l'Éthiopie devait disposer de plusieurs ports capables de soutenir la croissance économique du pays et l'expansion du secteur logistique.