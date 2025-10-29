Ethiopie: L'accès à la mer constitue un impératif légitime pour stimuler le développement économique du pays - Professeur Paa-Kwesi Heto

Addis-Abeba — L'accès à la mer constitue un impératif légitime pour l'Éthiopie afin de soutenir sa croissance économique et de répondre aux besoins croissants de sa population, a dévoilé Paa-Kwesi Heto, professeur invité à la Soka University of America et analyste des politiques de projet à l'Institut de l'engagement constructif (TIME) de l'Université de Californie.

Dans un entretien accordé à l'ENA, le professeur Heto a affirmé que l'Éthiopie possède un droit légitime à garantir son accès à la mer, élément essentiel pour dynamiser son économie et satisfaire les demandes de sa population en expansion.

Selon lui, l'absence d'un accès maritime fiable pour les exportations et importations risquerait de freiner le potentiel de développement du pays.

« L'Éthiopie a un besoin légitime en la matière », a-t-il souligné, ajoutant que « le pays ne peut prospérer sans un accès continu et sécurisé à la mer ».

Tout en reconnaissant la légitimité de cette aspiration, le professeur Heto a averti que la manière dont l'Éthiopie poursuit cet objectif déterminera en grande partie son impact sur la stabilité régionale.

Il a plaidé pour une approche coopérative entre les nations africaines, estimant que l'accès à la mer devrait être envisagé comme une ressource partagée susceptible de profiter à l'ensemble des pays concernés.

L'universitaire a insisté sur la nécessité de privilégier les voies diplomatiques, le dialogue et des mécanismes de coopération mutuellement bénéfiques afin d'obtenir cet accès de manière pacifique.

À cet égard, il a souligné l'importance pour l'Éthiopie d'adopter des stratégies intégrées, combinant outils économiques et objectifs géopolitiques, afin de renforcer son rôle d'acteur régional clé.

Le professeur Heto a également salué les efforts du gouvernement éthiopien, notamment les projets d'exportation d'électricité issus des barrages, qu'il considère comme des exemples d'approches stratégiques contribuant à la réalisation des ambitions géoéconomiques du pays.

Pour rappel, le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé hier la détermination de l'Éthiopie à obtenir un accès légitime à la mer Rouge par des moyens légaux et pacifiques, tout en insistant sur la nécessité d'une coopération étroite avec le peuple frère érythréen.