Ethiopie: La FCSC et les agences du Groupe des partenaires au développement étudient des pistes de coopération pour appuyer la réforme de la fonction publique.

Addis-Abeba — La Commission fédérale de la fonction publique (FCSC) a organisé une réunion de haut niveau avec les responsables des agences du Groupe des partenaires au développement (DPG HOAs) pour examiner les possibilités de coopération en vue de la réforme globale de la fonction publique éthiopienne.

Cette transformation ambitieuse est un élément clé de la gouvernance et des objectifs de développement national, s'inscrivant dans le cadre du deuxième programme de réforme économique national.

Dans un communiqué publié aujourd'hui par le ministère des Finances, le commissaire de la FCSC, Mekuria Haile, a souligné les progrès significatifs réalisés dans le cadre des initiatives de réforme actuelles, mettant en avant l'engagement politique soutenu qui sous-tend ces efforts.

Il a particulièrement insisté sur les avancées concrètes dans les domaines de la rémunération, de la prestation de services et de la transformation numérique.

Pour moderniser le système de rémunération, le gouvernement a alloué environ 1,8 milliard de dollars (250 milliards de birrs) sur un an, permettant la mise en oeuvre de deux ajustements salariaux pour les fonctionnaires.

Le salaire minimum a ainsi connu une augmentation historique de 337 % entre septembre 2024 et septembre 2025. Afin d'assurer la durabilité de ces réformes, un Conseil du mérite et des salaires a été institué pour superviser les ajustements futurs.

La ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a souligné que l'Éthiopie effectue une transition complexe d'un modèle centralisé et axé sur le droit vers un modèle davantage orienté vers l'intérêt public.

Elle a encouragé les partenaires au développement et les donateurs à s'impliquer, précisant que leur soutien renforcerait l'efficacité, l'inclusivité, la transformation numérique et l'amélioration des services centrés sur l'utilisateur.

Vikram Menon, spécialiste principal du secteur public à la Banque mondiale, a rappelé que la réforme de la fonction publique est essentielle pour garantir le bon fonctionnement de l'ensemble du système national.

Louis-Antoine Souchet, directeur de l'AFD en Éthiopie, a souligné l'importance d'un secteur public performant pour la mise en oeuvre des réformes et la qualité des services publics.

Enfin, le PNUD a réaffirmé son engagement auprès de la FCSC, avec un focus sur le renforcement des capacités et la numérisation, notamment via le modèle performant Mesob pour étendre l'accès aux services numériques.