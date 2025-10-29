Ethiopie: La productivité du blé connaît une progression remarquable d'année en année - Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué les progrès constants réalisés par l'Éthiopie dans le domaine de la production de blé, soulignant une hausse notable de la productivité d'une année à l'autre.

En visite aujourd'hui dans la zone d'East Shewa, il a supervisé la récolte du blé de la saison des pluies, lancé la production de blé d'été et évalué les chaînes de valeur de la banane, de la papaye et du poisson.

Dans un message publié sur X, le Premier ministre a précisé que cette visite visait à mesurer les résultats des efforts agricoles déployés et à promouvoir les nouvelles campagnes de production.

Il a observé que, malgré la persistance de pratiques agricoles traditionnelles, la mécanisation croissante dans plusieurs régions améliore considérablement l'efficacité et la rentabilité du secteur agricole.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abiy a également souligné que si ces technologies modernes avaient été adoptées plus tôt, l'agriculture éthiopienne aurait connu une transformation bien plus rapide.

Aujourd'hui, selon lui, les résultats témoignent déjà d'une évolution spectaculaire de la productivité agricole, notamment dans la culture du blé, devenue un pilier de l'autosuffisance alimentaire du pays.

Concluant son message, le Premier ministre a rappelé que la véritable transformation de l'Éthiopie dépend avant tout de la détermination, de l'innovation et du travail acharné de son peuple, et non d'une aide extérieure.

Ces progrès, a-t-il ajouté, démontrent la capacité du pays à atteindre ses objectifs de sécurité alimentaire grâce à une vision claire et à une mobilisation nationale.