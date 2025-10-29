Afrique de l'Est: L'Éthiopie s'engage en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud - Ministère des affaires étrangères.

Addis-Abeba — Le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé l'engagement ferme de l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a reçu ce matin dans son bureau une délégation sud-soudanaise de haut niveau du Comité d'Abyei, conduite par le ministre des Affaires de l'Afrique de l'Est, Pieng Deng Kuol.

La délégation comprenait également le vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Akuei Bona Malual, ainsi que d'autres hauts responsables.

Lors de la rencontre, le ministre Gedion a souligné l'engagement constant de l'Éthiopie à soutenir la paix au Soudan du Sud et à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le développement des infrastructures.

La délégation sud-soudanaise a informé le ministre de la situation générale dans le pays, en particulier des derniers développements dans la région d'Abyei, et a félicité l'Éthiopie pour l'achèvement et l'inauguration réussis du Grand barrage de la Renaissance.

Le ministre Gedion a exprimé sa gratitude au président Salva Kiir Mayardit pour sa participation à l'inauguration du GERD et a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Éthiopie en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud.

Il a également souligné l'importance de renforcer la connectivité infrastructurelle entre les deux pays pour favoriser l'intégration économique régionale.