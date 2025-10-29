Ethiopie: La quête d'accès à la mer par le pays est une nécessité, et non un luxe - Experts

Addis-Abeba — Des experts affirment que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie découle d'une nécessité stratégique et vitale pour son avenir, et non d'un simple désir politique.

Lors de la deuxième session ordinaire de la sixième législature de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé hier que la position de l'Éthiopie sur cette question repose sur des fondements juridiques, historiques, géographiques et économiques.

Il a souligné que la décision ayant conduit à la perte de l'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge n'a jamais été légalement justifiée, précisant qu'aucune instance compétente n'avait été consultée à l'époque.

Interrogés par l'ENA, plusieurs spécialistes ont décrit l'accès à la mer comme une question de survie nationale, estimant que l'Éthiopie ne peut demeurer enclavée alors qu'elle joue un rôle majeur dans la stabilité et la croissance de la région.

Ils appellent à des efforts diplomatiques et stratégiques renforcés pour garantir ce droit légitime.

L'expert en diplomatie et relations internationales Endale Nigusse a qualifié la perte de l'accès maritime d'« injustice historique », insistant sur la légitimité morale et juridique des démarches entreprises par le gouvernement pour y remédier.

Il a exhorté les autorités à poursuivre des négociations constructives et à mobiliser le soutien international autour de cette cause nationale.

Pour sa part, Yared Ayalew, enseignant-chercheur en sciences politiques, a rappelé que l'accès maritime ne bénéficierait pas uniquement à l'Éthiopie, mais également à l'ensemble de la Corne de l'Afrique en favorisant l'intégration économique régionale.

Il a appelé les pays voisins et les partenaires internationaux à reconnaître la justesse de la position éthiopienne et à appuyer ses efforts pacifiques visant à retrouver un accès durable et équitable à la mer.