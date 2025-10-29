Ethiopie: L'ambassadeur de l'Inde salue les remarquables efforts du pays pour préserver la nature

Addis-Abeba — L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a salué l'engagement exemplaire du gouvernement éthiopien en matière de protection de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles, le qualifiant de modèle à l'échelle mondiale.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, il a affirmé que les initiatives écologiques de l'Éthiopie traduisent une vision de long terme axée sur la préservation de la biodiversité et la lutte contre les effets du changement climatique.

Selon lui, les efforts entrepris par l'Éthiopie ne se limitent pas à l'augmentation de la couverture forestière, mais englobent également la restauration des écosystèmes et la promotion d'un développement vert.

Il a souligné la diversité géographique et climatique unique du pays, allant de la dépression de Danakil, l'un des points les plus bas du globe, jusqu'aux hauts plateaux fertiles caractérisés par d'abondantes précipitations. Cette richesse naturelle, a-t-il ajouté, confère à l'Éthiopie une responsabilité particulière dans la protection de ses habitats et de sa faune.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadeur Rai a particulièrement mis en avant le programme national « Initiative pour un héritage vert », qu'il a décrit comme un projet visionnaire ayant déjà permis la plantation de milliards d'arbres à travers le pays.

Il s'est félicité du suivi rigoureux accordé à la survie des arbres plantés et s'est dit convaincu que ces efforts transformeront durablement le paysage environnemental éthiopien au cours de la prochaine décennie.

Évoquant la coopération environnementale entre l'Inde et l'Éthiopie, il a mentionné l'Alliance internationale pour les grands félins, lancée en 2021, dont l'Éthiopie est membre fondateur. Cette initiative vise à protéger les espèces emblématiques telles que le lion, le guépard, le léopard et le tigre.

Selon l'ambassadeur, la préservation de ces animaux favorisera la régénération naturelle des écosystèmes.

Il a conclu en réaffirmant la volonté commune de l'Inde et de l'Éthiopie de renforcer leur partenariat pour un avenir plus vert et durable.