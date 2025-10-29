Sénégal: L'Italie veut renforcer sa présence dans plusieurs secteurs économiques au pays

Dakar — Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Italie, Antonio Tajani, a assuré les autorités sénégalaises, mercredi, à Dakar, de la volonté de leurs homologues italiennes de renforcer la présence de leur pays au Sénégal par des partenariats avantageux pour les deux États, dans plusieurs branches économiques.

"Pour nous, il est crucial d'explorer de nouveaux marchés et de renforcer la coopération dans les secteurs où nous sommes présents. Notre objectif est de renforcer la présence italienne en Afrique, particulièrement au Sénégal", a déclaré M. Tajani.

Il participait à un forum sur l'agro-industrie, les infrastructures et l'énergie, une rencontre à laquelle étaient représentées soixante-dix entreprises italiennes et une centaine d'institutions et d'entreprises sénégalaises.

L'Italie et le Sénégal disent avoir tenu cette rencontre dans le but de développer leur coopération, dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'industrie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'Italie est la deuxième puissance industrielle européenne. Nous avons besoin de matières premières. Et le Sénégal a des matières premières, que nous pourrons transformer ici", a dit Antonio Tajani, promettant : "Ce sera un partenariat gagnant-gagnant."

L'Italie ne souhaite pas jouer un rôle "néocolonial" au Sénégal ou ailleurs, a-t-il précisé, assurant les partenaires sénégalais de la volonté de son pays de renforcer l'amitié entre les peuples des deux pays.

"Nous essayons d'avoir une place en Afrique. C'est dans notre intérêt de travailler avec le Sénégal, sur l'immigration", a affirmé M. Tajani.

"Nous avons besoin de jeunes travailleurs pour l'agriculture et l'industrie italiennes", a-t-il poursuivi, laissant entendre que son pays a besoin de travailleurs sénégalais.

L'amitié entre les deux pays va se renforcer

Le vice-Premier ministre italien souhaite que de jeunes Sénégalais aillent étudier dans les universités d'Italie et reviennent travailler dans leur pays pour des entreprises italiennes basées au Sénégal.

"De cette manière, la coopération sera gagnant-gagnant. Cette amitié entre les deux pays, qui est déjà forte, va se renforcer", a-t-il assuré.

Antonio Tajani a fait part aussi du souhait de l'Italie de renforcer la présence de ses compagnies aériennes dans plusieurs pays africains, dont le Sénégal.

Les relations sénégalo-italiennes sont "anciennes", "dynamiques" et "fécondes", selon Bakary Séga Bathily, le directeur général de l'APIX, l'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l'État, au Sénégal.

"En 2024, nos échanges commerciaux ont atteint 426 millions de dollars américains (environ 239 835 550 000 francs CFA), avec une croissance de plus de 50 % en un an", a indiqué M. Bathily lors du forum.

Il explique que "ce dynamisme s'appuie sur la présence d'entreprises italiennes bien implantées, sur un programme de partenariat 2024-2026 de 105 millions d'euros (68 875 485 000 francs CFA) également, lequel prend en compte l'emploi, la formation, l'agriculture et la digitalisation".

"Une coopération renforcée entre les investisseurs italiens et ceux du Sénégal"

L'Italie dispose d'un savoir-faire industriel et technologique reconnu, a signalé le directeur général de l'APIX, estimant que le Sénégal, pour sa part, a un capital humain jeune et un accès privilégié aux marchés régionaux.

"Nous ne pouvons pas dépendre de l'aide pour espérer être autosuffisants et gagner notre vie. L'emploi et la réduction de la pauvreté sont une demande sociale. Il est impératif, donc, que nous monétisions notre agriculture", a dit Mabouba Diagne, le ministre sénégalais de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Le partenariat sénégalo-italien doit contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal, selon M. Diagne.

"Nous avons tout pour saisir les opportunités [...] entre [l'Union] européenne et le Sénégal. Et je souhaite que ce forum entrepreneurial soit le point de départ d'une coopération renforcée entre les investisseurs italiens et ceux du Sénégal", a-t-il ajouté lors du forum.

Selon Mabouba Diagne, la coopération sénégalo-italienne doit aussi prendre en compte les agropoles que le Sénégal veut construire et développer.