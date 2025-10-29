Sénégal: La RTS 2 va se spécialiser dans la diffusion de programmes culturels et sportifs, selon Pape Alé Niang

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La chaîne RTS 2 va se spécialiser dans la diffusion de programmes sportifs et culturels, une innovation visant à satisfaire les attentes du public et à renforcer les partenariats avec les producteurs audiovisuels sénégalais, a annoncé, mercredi, à Dakar, le directeur général de la Radio-Télévision sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang.

"Nous allons lancer prochainement la RTS 2 comme une chaîne sportive et culturelle. Tout est prêt, on profitera de l'arrivée de la CAN (Coupe d'Afrique des nations). Nous offrirons la possibilité à tous les producteurs de travailler avec la RTS", a-t-il déclaré en intervenant à panel consacré aux contenus des médias africains, au Salon international des médias d'Afrique.

Cette innovation permettra à la RTS d'adapter ses programmes aux "mutations" audiovisuelles en cours, selon le directeur général de l'audiovisuel public.

Il dit avoir déjà rencontré plusieurs producteurs, dans le but de lever les obstacles notés lors de précédentes collaborations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pape Alé Niang annonce vouloir revoir la collaboration de la RTS avec des producteurs bénéficiaires des financements alloués par le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA).

"Ces producteurs obtiennent des financements, exploitent nos archives, réalisent des productions et disparaissent, sans que la RTS n'en tire aucun bénéfice", a-t-il dénoncé, souhaitant que les productions financées par le FOPICA, un fonds public, soient proposées à la RTS afin qu'elle les diffuse.

Il soutient, par ailleurs, que "les frontières entre les deux médias ne doivent plus exister", en parlant des rapports qu'entretiennent la radio et la télévision du secteur public.

"La radio est plus libre, concernant le choix de ses invités. Elle peut apporter beaucoup à la télévision. Il faut de l'harmonie entre elles", a-t-il dit, appelant à "mutualiser nos efforts pour mieux servir le public".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.