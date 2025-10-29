Sénégal: La RTS 2 va se spécialiser dans la diffusion de programmes culturels et sportifs, selon Pape Alé Niang

Dakar — La chaîne RTS 2 va se spécialiser dans la diffusion de programmes sportifs et culturels, une innovation visant à satisfaire les attentes du public et à renforcer les partenariats avec les producteurs audiovisuels sénégalais, a annoncé, mercredi, à Dakar, le directeur général de la Radio-Télévision sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang.

"Nous allons lancer prochainement la RTS 2 comme une chaîne sportive et culturelle. Tout est prêt, on profitera de l'arrivée de la CAN (Coupe d'Afrique des nations). Nous offrirons la possibilité à tous les producteurs de travailler avec la RTS", a-t-il déclaré en intervenant à panel consacré aux contenus des médias africains, au Salon international des médias d'Afrique.

Cette innovation permettra à la RTS d'adapter ses programmes aux "mutations" audiovisuelles en cours, selon le directeur général de l'audiovisuel public.

Il dit avoir déjà rencontré plusieurs producteurs, dans le but de lever les obstacles notés lors de précédentes collaborations.

Pape Alé Niang annonce vouloir revoir la collaboration de la RTS avec des producteurs bénéficiaires des financements alloués par le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA).

"Ces producteurs obtiennent des financements, exploitent nos archives, réalisent des productions et disparaissent, sans que la RTS n'en tire aucun bénéfice", a-t-il dénoncé, souhaitant que les productions financées par le FOPICA, un fonds public, soient proposées à la RTS afin qu'elle les diffuse.

Il soutient, par ailleurs, que "les frontières entre les deux médias ne doivent plus exister", en parlant des rapports qu'entretiennent la radio et la télévision du secteur public.

"La radio est plus libre, concernant le choix de ses invités. Elle peut apporter beaucoup à la télévision. Il faut de l'harmonie entre elles", a-t-il dit, appelant à "mutualiser nos efforts pour mieux servir le public".