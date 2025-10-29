Sénégal: Entrepreneuriat - La DER/FJ a injecté 13,1 milliards de francs CFA dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor

Ziguinchor — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a injecté 13,1 milliards de francs CFA dans des projets mis en oeuvre par quelque 8 700 personnes, dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor (sud), a-t-on appris mercredi de sa cheffe, Aïda Mbodj.

Mme Mbodj a promis de financer davantage de projets. "Nous allons soutenir toutes les initiatives entrepreneuriales. Dans le sud du pays, comme dans les autres régions, nous voulons un entrepreneuriat fort, innovant et durable", a-t-elle dit à des journalistes, à l'occasion de "journées de promotion de l'entrepreneuriat" organisées à Ziguinchor par la DER/FJ.

La Délégation générale à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes tient cette rencontre dans le but de stimuler l'économie verte et inclusive dans cette partie du pays, selon Aïda Mbodj.

"La Casamance sera au coeur de l'entrepreneuriat. Nous voulons que les jeunes soient les acteurs principaux de [l'entrepreneuriat]", a-t-elle dit lors de cette rencontre à laquelle a participé l'adjoint du gouverneur de Ziguinchor, chargé des questions de développement de la région, Alsény Bangoura.

Selon Mme Mbodj, au moins 6 000 femmes ont déjà été formées à divers métiers, dont la teinture, en vue du renforcement de leurs capacités de production et d'autonomisation.

Elle affirme que le programme de 3 000 fermes "Bay sa waar", une initiative du président de la République, a été présenté aux entrepreneurs des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Le chef de l'État veut, avec ce programme, encourager la création d'exploitations agricoles.

Alsény Bangoura s'est réjoui de la contribution de la DER/FJ au financement des activités des entrepreneurs locaux.

"L'État est toujours disposé à soutenir les jeunes et les femmes de la Casamance. Nous saluons aussi le déploiement prochain du programme 'Bay sa waar', qui est une opportunité majeure pour le développement local", a dit M. Bangoura.