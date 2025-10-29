Sénégal: Savoirs endogènes - Un programme dédié aux langues nationales en gestion à l'IFAN

Dakar — L'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar va dérouler un programme intitulé "Les langues nationales dans le supérieur", qui sera un moyen de "valorisation des savoirs endogènes", a-t-on appris, mercredi, de la cheffe de son département chargé des langues et des civilisations, Anna Marie Diagne.

"Un programme intitulé +Les langues nationales dans le supérieur+ est actuellement en gestation pour favoriser la production scientifique, l'enseignement et la diffusion des connaissances en langues africaines", a-t-elle annoncé à l'ouverture d'un colloque international sur les savoirs endogènes, au Musée des civilisations noires.

"Nous partons d'un principe simple : on ne peut pas valoriser les savoirs endogènes si on néglige les langues qui les portent", a expliqué Mme Diagne, soulignant ensuite: "Les langues africaines ne sont pas seulement des véhicules de communication, elles sont aussi des instruments de pensée et de création scientifique".

Ces langues structurent les représentations, codifient les pratiques et transmettent les savoir-faire, a analysé Anna Marie Diagne en intervenant au colloque au nom du directeur de l'IFAN.

Selon elle, l'Institut fondamental d'Afrique noire travaille à la constitution de terminologies scientifiques en wolof, pulaar, seereer, soninké et dans d'autres langues nationales, avec la collaboration de plusieurs facultés et laboratoires.

Mme Diagne rappelle que l'IFAN traduit aussi des ouvrages pédagogiques, en plus d'offrir des formations bilingues aux enseignants et aux chercheurs.

Cette démarche s'inscrit dans une "vision dé-coloniale de la science", qui fait des langues africaines des "espaces de légitimation et de production des savoirs".