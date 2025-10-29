Sénégal: Promotion de l'enregistrement à l'état civil - Le lutteur Modou Lô et le groupe Saltigui Diofior désignés ambassadeurs

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Agence nationale de l'état civil (ANEC) a signé des conventions de partenariat, mercredi, à Dakar, avec le champion de lutte Modou Lô et le groupe de musique Saltigui Diofior, afin de promouvoir la déclaration systématique des faits d'état civil, à savoir les naissances, les mariages et les décès, à l'aide de leur image et de leur voix.

"La signature de ces deux conventions officialise la collaboration entre l'Agence nationale de l'état civil et ses nouveaux ambassadeurs", a dit le directeur général de l'ANEC, Seydou Tounkara, lors de la signature des accords.

La cérémonie de signature des accords "symbolise l'engagement citoyen de ces personnalités à participer de manière concrète au développement de leur pays", a-t-il ajouté.

En faisant du champion de lutte et du groupe musical ses ambassadeurs, l'ANEC aspire à "une large modernisation de l'état civil, qui intègre la digitalisation, le renforcement des capacités des acteurs et une grande mobilisation sociale, afin d'assurer à chaque Sénégalais un état civil digitalisé, sécurisé et accessible", a expliqué M. Tounkara.

Abdoulaye Djigo, un conseiller technique du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, espère que "le rôle de ces ambassadeurs sera essentiel dans la sensibilisation des citoyens à l'importance de l'enregistrement à l'état civil".

Modou Lo et les membres du groupe Saltigui Diofior feront usage de leur notoriété et de leur influence pour aider l'ANEC à promouvoir la déclaration systématique des faits d'état civil, selon M. Djigo.

Il signale que "l'état civil est un pilier fondamental de la vie des citoyens et garantit la reconnaissance juridique de leur existence, ainsi que [le respect de] leurs droits fondamentaux".

Modou Lô a promis, au-delà de la signature de l'accord qui le lie à l'ANEC, de faire preuve d'une "détermination totale" pour aider l'agence chargée de l'état civil à atteindre ses objectifs.

"C'est très important, parce que la question de l'enregistrement s'accompagne de nombreux problèmes au Sénégal", a-t-il dit.

Saltigui Diofior s'engage à convaincre les Sénégalais de l'importance de l'état civil, selon son porte-parole, Ama Diouf.

