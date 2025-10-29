Sénégal: La région de Thiès enregistre ses deux premiers cas de fièvre de la vallée du Rift

Thiès — La région de Thiès vient d'enregistrer ses deux premiers cas de fièvre de la vallée du Rift (FVR), a révélé mercredi son gouverneur, Saër Ndao.

"Nous étions à un seul cas lorsque [nous tenions] cette réunion, donc c'est ce matin que ce deuxième cas nous a rattrapé", a renseigné le gouverneur, au terme d'une réunion d'urgence du comité régional de gestion des épidémies (CRGE).

Le CRGE s'était réuni mercredi pour discuter de l'actualité, notamment la fièvre de la FVR, qui sévit en ce moment dans le pays, a indiqué le gouverneur Saër Ndao, renseignant, dans le même temps, que la région de Thiès vient d'enregistrer deux cas, qui sont suivis par les services compétents.

Il a expliqué que cette situation montre l'urgence qu'il y avait de convoquer cette rencontre afin d'harmoniser le cadre de prise en charge de l'épidémie, mais aussi, de déterminer "le niveau d'évolution et la situation que nous avons en ce moment au niveau de la région de Thiès".

Il a rassuré que "la situation est très bien maîtrisée", tout en informant que le comité est en train d'étudier les recommandations à faire "pour que chacun sache quel est le rôle qu'il doit jouer dans ce dispositif".

D'où cette rencontre de l'ensemble des acteurs autour des techniciens de la santé humaine, de la santé animale et du service d'hygiène, "pour définir le cadre, mais aussi [répartir] les rôles, pour que [nous allions] vers une bonne gestion de l'incident", a affirmé M. Ndao.

Le gouverneur de la région de Thiès a laissé entendre, concernant la riposte à cette épidémie, que l'approche communautaire sera privilégiée.

"Nous devons amener les populations à comprendre réellement ce qui se passe. Comment se manifeste cette maladie ? Quels sont les gestes à avoir [et à éviter] ?", a-t-il préconisé.

Il s'agira surtout de faire comprendre que nous sommes en présence d'une zoonose, c'est-à-dire, une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, a souligné M. Ndao.

Ce qui fait que l'on devra agir sur les "deux terrains" de l'élevage et de la santé humaine.

Le gouverneur a aussi révélé que la région avait déjà un foyer animalier de la maladie à Mboro qui était "sous contrôle".