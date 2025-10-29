Sénégal: Les populations invitées à participer activement à la gestion du cadre de vie

Dakar — Le spécialiste en communication, Méya Mbaye, a invité les habitants des quartiers à participer activement à la gestion de leur cadre de vie.

"Il est important que toute la communauté, les populations, les acteurs clés des quartiers prennent la gestion du cadre de vie à bras le corps (...).", a dit mardi Mme Mbaye, lors d'une conférence axée sur le thème : "La promotion d'une gouvernance de proximité : réflexion stratégique sur les enjeux et les perspectives pour le Sénégal".

Cette rencontre de deux jours (27 et 28 octobre) a été organisée par l'ONG "Taataan" de concert avec ses partenaires.

Intervenant lors du panel portant sur "la gestion participative au cadre de vie", elle a souligné que les populations étaient en mesure d'identifier leurs besoins nécessaires à un bon cadre de vie.

" (...) les communautés sont plus disposées à prendre cela à bras le corps et à s'engager pour des actions pérennes et durables", estime-t-elle, soulignant que le gestion du cadre de vie coûte très chère à l'Etat.

Selon elle, la gestion du cadre de vie "nécessite plus d'informations, de sensibilisation et un appel à une mobilisation des communautés pour alléger les finances de l'Etat, mais aussi pour un engagement durable des actions quotidiennes de nettoiement des quartiers".

" (...) ce que nous faisons en matière de préservation du cadre de vie, on le fait pour nous, on est garant de sa pérennisation, de sa durabilité, et de l'action", a-t-elle dit, appelant les communautés à se positionner au premier rang dans la gestion de leur cadre de vie.

Le coordonnateur des régies de quartier à l'Agence de développement local (ADL), Omar Thiam, a pour sa part, a insisté sur l'importance de répertorier les acteurs des quartiers, en vue de leur "offrir des projets structurants qui portent leurs activités à un niveau jamais atteint".

Selon lui, "l'identification des besoins des populations des quartiers permet de mettre à leur disposition des politiques d'accompagnement appropriées".

"Cela, aiderait à redynamiser l'économie locale pour atteindre la souveraineté économique nationale", a-t-il estimé.