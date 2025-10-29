Sénégal: Ziguinchor - La DER/FJ célèbre l'entrepreneuriat dans la zone Sud

Ziguinchor — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a lancé mercredi à Ziguinchor (sud), les Journées de promotion de l'entrepreneuriat de la zone Sud, destinées à valoriser les initiatives économiques des femmes et des jeunes de la Casamance.

Ces journées, organisées sous le thème de "L'économie inclusive et territoriale", visent à renforcer l'écosystème entrepreneurial régional et à connecter les porteurs de projets aux opportunités de financement et de formation.

La déléguée générale de la DER/FJ, Aida Mbodj a souligné que l'initiative s'inscrit dans la vision des pouvoirs publics notamment à travers le Plan Diomaye pour la Casamance, qui met l'accent sur la relance économique et l'autonomisation des jeunes et des femmes.

"La DER/FJ a déjà investi plus de 13,1 milliards de francs CFA dans les trois régions du Sud (Sédhiou, Kolda et Ziguinchor) au profit de plus de 8 700 bénéficiaires, et formé plus de 6 000 femmes dans divers domaines.

Des équipements agricoles, pirogues et infrastructures ont également été mis en place pour soutenir la production et la commercialisation locales, a ajouté Aida Mbodj.

Les Journées de promotion de l'entrepreneuriat de la zone Sud prévues sur deux jours, comprennent des masterclass, expositions, bootcamps et visites de terrain.