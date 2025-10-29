Sénégal: Ziguinchor - La DER/FJ célèbre l'entrepreneuriat dans la zone Sud

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a lancé mercredi à Ziguinchor (sud), les Journées de promotion de l'entrepreneuriat de la zone Sud, destinées à valoriser les initiatives économiques des femmes et des jeunes de la Casamance.

Ces journées, organisées sous le thème de "L'économie inclusive et territoriale", visent à renforcer l'écosystème entrepreneurial régional et à connecter les porteurs de projets aux opportunités de financement et de formation.

La déléguée générale de la DER/FJ, Aida Mbodj a souligné que l'initiative s'inscrit dans la vision des pouvoirs publics notamment à travers le Plan Diomaye pour la Casamance, qui met l'accent sur la relance économique et l'autonomisation des jeunes et des femmes.

"La DER/FJ a déjà investi plus de 13,1 milliards de francs CFA dans les trois régions du Sud (Sédhiou, Kolda et Ziguinchor) au profit de plus de 8 700 bénéficiaires, et formé plus de 6 000 femmes dans divers domaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des équipements agricoles, pirogues et infrastructures ont également été mis en place pour soutenir la production et la commercialisation locales, a ajouté Aida Mbodj.

Les Journées de promotion de l'entrepreneuriat de la zone Sud prévues sur deux jours, comprennent des masterclass, expositions, bootcamps et visites de terrain.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.