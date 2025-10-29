Sénégal: Dakar abrite un tournoi international de tennis à partir de lundi

Dakar — La 10e édition du tournoi international junior de Dakar, "Senegal World Tennis Tour" se tiendra du 3 au 15 novembre, à l'Olympique Club de Dakar avec la participation d'une vingtaine de nationalités, a appris l'APS, mercredi, du Comité d'organisation.

"Nous attendons à peu près 35 joueurs chez les garçons et 28 chez les filles, venus de plus de 25 pays : Japon, Pologne, Maroc, Belgique, Grande Bretagne, Lettonie, Suisse, Canada, Hongrie, Etats-Unis, Singapour, Suède, Haïti, entre autres", a dit le directeur du tournoi, Abou Berthé.

"Senegal World Tennis Tour" est un tournoi organisé par la Fédération internationale de tennis. Cette compétition sportive s'appellera, dès le 1er janvier 2026 "World tennis".

Les épreuves se tiendront en deux parties : un premier tournoi de la catégorie J 30 démarre le lundi prochain pour finir le 8 novembre, suivi de la catégorie J 60 prévue du 10 novembre au 15 novembre.

Les compétitions de catégorie J60 sont des tournois de tennis junior internationaux organisés sous l'égide de la Fédération internationale de tennis. La lettre "J" signifie junior et le chiffre "60", le niveau de classement du tournoi, qui se situe entre J30 (le niveau le plus bas) et J500 (le niveau le plus élevé).

Ces compétitions permettent d'avoir des points pour le classement mondial des juniors (13 et 18 ans).

44Le résultat de chaque joueur à cette 10e édition sera pris en compte dans le classement de l'Association des professionnels du tennis", a précisé M. Berthé.

Le Sénégal sera représenté par la joueuse, Léa Crozetti, une habituée du tournoi et par de jeunes joueurs qui feront leur début.

"Nous n'attendons pas grand-chose des Sénégalais engagés dans cette édition. Cette compétition est une première pour nos joueurs et ce sera l'occasion pour eux de s'aguerrir. Nous espérons qu'ils monteront de la détermination pour faire évoluer leur niveau", a-t-il dit.

Selon le Comité d'organisation, l'édition de l'année dernière "a été un grand succès. "Recevoir le satisfecit de l'ITF est un excellent signe de reconnaissance et témoigne de l'effort et du dévouement de toute l'équipe d'organisation", a soutenu le directeur du tournoi.

"Pour cette 10e édition, nos objectifs sont clairs : continuer à promouvoir le tennis au Sénégal et renforcer son impact sur notre jeunesse", a-t-il dit, regrettant néanmoins la faible participation africaine, cette année.

"Ce que nous regrettons cette année est que nous n'avons pas eu beaucoup de participants africains, à part les Marocains et les Sénégalais. L'année dernière, nous avions six joueurs du Mali, des Ghanéens et des Ivoiriens", a-t-il rappelé.