Sénégal: Beaucoup de sociétés de production préfèrent s'installer au Bénin, alerte le DG de la RTS

Dakar — Le directeur général de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang, a alerté mercredi au sujet d'une tendance marquante de l'industrie audiovisuel sénégalaise dont de nombreux acteurs quittent le Sénégal pour s'établir au Bénin, attirés par une politique culturelle jugée plus incitative.

"Beaucoup de maisons de production quittent aujourd'hui le Sénégal pour s'installer au Bénin, où une véritable politique culturelle les attire. Ce n'est pas seulement une question de télévision, mais d'écosystème que l'État doit organiser pour les retenir", a-t-il déclaré.

Le responsable de l'audiovisuel public intervenait au cours d'un panel consacré aux narratifs et contenus pour les médias africains, dans le cadre de la première édition du Salon international des médias d'Afrique, qui se tient à Dakar jusqu'au 31 octobre.

Pape Alé Niang a plaidé pour la mise en place d'une stratégie nationale globale visant à soutenir et fidéliser les acteurs du secteur audiovisuel au Sénégal.

Il déplore le départ de nombreux sociétés de production qui, selon lui, trouvent dans d'autres pays un environnement plus favorable à la création audiovisuelle.

Le directeur général de la RTS a relevé que l'essor du numérique "a profondément modifié" le rapport entre les producteurs et les chaînes de télévision.

"Certaines séries diffusées sur YouTube atteignent un à deux millions de vues en quelques heures. Les producteurs n'ont plus besoin de courir derrière les chaînes classiques pour exister", a fait observer M. Niang.

Il a donné en exemple la Côte d'Ivoire, qui a su faire du cinéma et de la production audiovisuelle des leviers de promotion touristique.

"À Abidjan, un salon portait sur le thème 'Abidjan, terre de tournage'. Le pays attire aujourd'hui de nombreux réalisateurs et en tire des bénéfices pour son image et son économie", a-t-il relevé.

Il a invité les autorités et les professionnels du secteur à engager dans "une réflexion intelligente et collective" pour créer les conditions d'un maintien durable des maisons de production au Sénégal.