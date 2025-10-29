Sénégal: Bakel - Le maire de Gabou réclame l'installation d''une base permanente' de l'armée dans sa commune

Bakel — Le maire de Gabou, Issa Samby, réclame l'installation d"'une base permanente" de l'armée dans cette commune située dans le département de Bakel (est), afin de prévenir les violences devenues récurrentes dans la zone.

"Nous voulons une base permanente à Gabou", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS, invitant les pouvoirs publics à davantage "protéger les populations et leurs biens".

Lundi dernier, des commerçants ont été dépouillés de leur argent et de leurs téléphones par des individus cagoulés et en armes, a appris l'APS de la brigade de gendarmerie de Bakel.

Cette agression a eu lieu près de Gabou, où le marché hebdomadaire se tient les lundis.

"Un grand commerçant a été tué dans sa boutique, ici, à Gabou", il y a quelques années, a rappelé Issa Samby, signalant que "Gabou est une grande commune, qui a beaucoup de ressources".

"C'est une zone transfrontalière mais il n'y a pas beaucoup d'investissements à cause de l'insécurité", regrette Issa Samby.

Le marché hebdomadaire de cette commune est le lieu de convergence de nombreux commerçants maliens, mauritaniens, gambiens et sénégalais.

"Des patrouilles sont menées ici, mais à peu près une seule fois par mois", a-t-il affirmé, déclarant avoir demandé aux autorités administratives la suspension du marché hebdomadaire de la commune en raison de l'insécurité.