Sénégal: Louga - Environ 400 femmes ciblées par une campagne de dépistage des cancers féminins

Louga — La société Sen' Eau a organisé à Keur Momar Sarr, dans le département de Louga (nord), une journée gratuite de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, visant entre 350 à 400 femmes, dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociale d'entreprise (RSE), a annoncé Ndiaya Diop, directeur de la communication et des relations publiques.

"Nous avons délocalisé cette opération de dépistage ici à Keur Momar Sarr, car cette commune abrite les plus importants ouvrages de production d'eau potable de notre entreprise", a expliqué M. Diop, mardi, représentant le directeur général Magatte Niang, lors de la cérémonie officielle, en présence du préfet, du sous-préfet et du maire Djimourou Kâ.

Selon lui, la santé et l'éducation constituent les deux priorités majeures de la RSE de Sen' Eau, en complément de sa mission principale de distribution d'eau potable.

"Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tendre la main aux populations de Keur Momar Sarr, leur dire que nous sommes avec elles, pour leur santé comme pour leur bien-être", a-t-il ajouté.

Il a également souligné que cette initiative s'inscrit dans une volonté d'accompagnement durable du district sanitaire de Keur Momar Sarr, notamment à travers un appui en matériel et en équipements de santé.

De son côté, le sous-préfet de Keur Momar Sarr, Mamadou Thioune, a salué cette 'initiative solidaire" de Sen' Eau, qui a aussi remis un appareil de thermo-ablation au centre de santé.

Il a encouragé les femmes à "profiter pleinement de cette campagne pour se faire dépister", tout en invitant l'entreprise à "renforcer son implication dans le développement local, notamment, à travers l'appui aux écoles et structures sanitaires".

M. Thioune a enfin plaidé pour que la RSE de Sen' Eau contribue davantage à alléger les charges liées aux factures d'eau des établissements scolaires et sanitaires, dans une logique de promotion du bien-être communautaire.