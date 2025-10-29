Sénégal: Touba Kane - Un dépistage pour renforcer la prévention des cancers féminins en zone rurale

29 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le poste de santé de Touba Kane, dans la commune de Koul, en collaboration avec l'association "Takhawou Sa Gokh", a abrité mardi une séance de dépistage du cancer du sein et de l'utérus, une manière de prévenir ces affections féminines en zone rurale.

Selon la maîtresse sage-femme, Pauline Fall, responsable du poste de santé de Touba Kane, un nombre important de femmes sont venues se faire dépister, grâce au travail de sensibilisation des relais communautaires et des membres de l'association "Takhawou Sa Gokh".

"C'est un immense plaisir de recevoir la population de Touba Kane dans la commune de Koul", a dit la sage-femme, ajoutant que "la sensibilisation a été bien menée et les femmes ont répondu massivement".

Encourageant les femmes de la commune à se faire régulièrement dépister, elle a informé que plus de 200 femmes ont été déjà dépistées à la mi-journée, sur un objectif de 400.

Mme Fall a souligné l'importance du dépistage précoce des cancers, particulièrement en milieu rural, où la méconnaissance de la maladie constitue un frein majeur à la prévention.

"La maladie est dangereuse. Nous avons voulu offrir à nos mères, épouses et filles l'occasion de se faire dépister et d'être sensibilisées", a dit pour sa part, Mbaye Diop, membre de l'association "Takhawou Sa Gokh".

"L'éducation sanitaire n'est pas accessible à tous, c'est pourquoi nous avons pris cette initiative", a-t-il expliqué.

Cette journée de dépistage s'inscrit dans la volonté des acteurs communautaires de renforcer la prévention et la lutte contre les cancers féminins, dans les zones rurales.

