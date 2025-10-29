Sénégal: Diourbel - Des citoyens saluent la baisse annoncée des prix de l'électricité et du carburant

Diourbel — La baisse annoncée du prix de l'électricité, de l'essence, du gaz et du gasoil réjouit de nombreux habitants de Diourbel (centre) interrogés par l'APS. Ils estiment que cette mesure, si elle est appliquée, va constituer une bouffée d'oxygène dans un contexte économique difficile.

Dans les rues de la capitale du Baol, cette annonce faite par le Premier ministre, Oumane Sonko, est au centre de tous les débats et suscite beaucoup d'espoir.

"J'ai applaudi des deux mains quand j'ai entendu cette annonce", confie Yacine Faye, ménagère rencontrée sur la route vers le marché Ndoumbé Diop.

Les familles, dit-elle, "souffrent de la hausse constante des factures d'électricité. Aussi, si cette baisse annoncée se concrétise, ce sera un vrai soulagement pour les ménages".

Elimane Seck, un retraité de la fonction publique, dit attendre de voir la mesure se concrétiser avant de se prononcer.

"Nous espérons que ce ne sera pas qu'une promesse. Les autorités doivent poursuivre leurs efforts pour réduire le coût de la vie, afin d'aider les pères de famille déjà très éprouvés", ajoute-t-il.

Du côté des transporteurs, la perspective d'une baisse du prix du carburant est accueillie avec optimisme. Cheikh Diouf, conducteur de taxi, estime que cette mesure constituerait "un grand soulagement" pour les taximen.

La baisse du prix de l'essence et du gasoil devrait aussi impacter positivement le coût du transport pour les usagers, a-t-il fait valoir.

Les habitants de Diourbel, pour la plupart, disent désormais attendre avec impatience la concrétisation de ces annonces, qui devraient, selon certains, marquer un tournant important dans la lutte contre la vie chère.

Le chef du gouvernement a annoncé, lundi, une baisse prochaine des prix de l'électricité, du carburant et du gaz, réaffirmant la volonté du gouvernement d'alléger le coût de la vie et de renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalais.

"Bientôt, nous allons procéder à une baisse des prix de l'électricité. Il en sera de même pour le carburant et le gaz", a déclaré M. Sonko, sans toutefois préciser la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

Le chef du gouvernement s'exprimait en marge de la cérémonie d'installation du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.