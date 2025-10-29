Tunisie: L'élève de 13 ans succombe après une chute d'un bus scolaire

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Un enfant de 13 ans est décédé ce mercredi 29 octobre 2025 au service de réanimation de l'hôpital universitaire Sahloul à Sousse, suite à une chute survenue la semaine dernière d'un bus de transport scolaire.

Le parquet avait immédiatement ouvert une enquête sur l'incident. Le conducteur du bus ainsi qu'un cadre de la société de transport avaient été temporairement retenus avant d'être relâchés.

L'accident s'était produit le lundi 20 octobre, dans la soirée. L'enfant est tombé d'un bus reliant Sousse à Menzel El Mahata, dans la délégation de Sidi Bouali. La chute l'a fait heurter le trottoir à la tête, entraînant des blessures graves. L'élève avait d'abord été pris en charge aux urgences de l'hôpital de Sidi Bouali, avant d'être transféré dans un état critique à l'hôpital Sahloul, où il a été admis en réanimation.

Cet événement tragique relance les interrogations sur la sécurité du transport scolaire en Tunisie et la nécessité de renforcer les mesures de prévention pour protéger les élèves lors de leurs trajets quotidiens. Les autorités continuent de suivre de près l'enquête pour déterminer les responsabilités dans ce drame.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.