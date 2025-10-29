Tunisie: L'élève de 13 ans succombe après une chute d'un bus scolaire

Un enfant de 13 ans est décédé ce mercredi 29 octobre 2025 au service de réanimation de l'hôpital universitaire Sahloul à Sousse, suite à une chute survenue la semaine dernière d'un bus de transport scolaire.

Le parquet avait immédiatement ouvert une enquête sur l'incident. Le conducteur du bus ainsi qu'un cadre de la société de transport avaient été temporairement retenus avant d'être relâchés.

L'accident s'était produit le lundi 20 octobre, dans la soirée. L'enfant est tombé d'un bus reliant Sousse à Menzel El Mahata, dans la délégation de Sidi Bouali. La chute l'a fait heurter le trottoir à la tête, entraînant des blessures graves. L'élève avait d'abord été pris en charge aux urgences de l'hôpital de Sidi Bouali, avant d'être transféré dans un état critique à l'hôpital Sahloul, où il a été admis en réanimation.

Cet événement tragique relance les interrogations sur la sécurité du transport scolaire en Tunisie et la nécessité de renforcer les mesures de prévention pour protéger les élèves lors de leurs trajets quotidiens. Les autorités continuent de suivre de près l'enquête pour déterminer les responsabilités dans ce drame.