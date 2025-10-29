Tunisie: Kharjet Sidi Ali Azzouz - bientôt inscrite au patrimoine culturel immatériel

Une opération d'inventaire de la "Kharjet Sidi Ali Azzouz" a été lancée hier à Zaghouan, en vue de son inscription dans la liste nationale du patrimoine culturel immatériel, a annoncé l'Association du Festival Al-Nasri sur sa page officielle Facebook.

Cette initiative est le fruit d'une collaboration étroite entre le Centre des arts, de la culture et des lettres "Al-Qasr Al-Saïd", la délégation régionale des affaires culturelles de Zaghouan et l'Association du Festival Al-Nasri. L'objectif est de préserver et valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la ville, tout en lui offrant une visibilité nationale pour garantir sa pérennité auprès des générations futures.

L'inventaire a été supervisé par Sawsan Langliz, conservatrice conseillère du patrimoine, avec la participation de plusieurs acteurs de la société civile, dont l'Association pour la préservation de la ville, l'Association "Zaghouan Futur", ainsi que des cheikhs et personnalités de la tariqa Azouzia, parmi lesquels Riyad Mellaf, Moaz Chtiba et Béchir Bouawwab.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Kharjet Sidi Ali Azzouz est une procession spirituelle liée à la tariqa Azouzia, fondée par le saint et juriste Sidi Ali Azzouz, d'origine marocaine, installé en Tunisie sous le règne des Mouradites. Son tombeau est situé à Zaghouan.

Cette cérémonie se tient deux fois par an : la 27e nuit du mois de Ramadan et la nuit de la naissance du Prophète, attirant des milliers de visiteurs venus de tout le pays pour participer à des célébrations religieuses et sociales.

L'Association du Festival Al-Nasri avait déjà déposé officiellement le 1er novembre 2024 une demande d'inventaire de cet élément culturel afin de mettre en valeur ce patrimoine riche de Zaghouan. Cette démarche s'inscrit dans les efforts nationaux visant à inventorier annuellement le patrimoine culturel immatériel en Tunisie, pour préserver la mémoire nationale et valoriser la diversité culturelle et les spécificités région