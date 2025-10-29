Tunisie: Prêt AFD au pays - Le taux d'intérêt augmente à 2,04 % suite au prolongement des délais

L'Agence française de développement (AFD) a annoncé une augmentation du taux d'intérêt pour le deuxième versement du prêt conclu avec la Tunisie le 14 février 2019, destiné au financement du programme de soutien à la santé numérique. Le taux d'intérêt est passé de 1,54 % à 2,04 %, conformément à l'annexe n°2 de modification de l'accord de prêt.

Cette décision intervient à la suite du prolongement des délais de retrait du prêt. La révision des conditions a été décidée en coordination avec le ministère des Finances tunisien et la Banque centrale de Tunisie, sur la base des prix du marché utilisés par l'AFD pour financer ses opérations de prêt.

Le prêt, initialement d'un montant de 27,3 millions d'euros, a été divisé en deux tranches : la première tranche, déjà retirée pour un montant de 4,3 millions d'euros, conserve le taux initial, tandis que la deuxième tranche, soit 23 millions d'euros restants, est soumise au nouveau taux d'intérêt.

L'annexe n°2 prévoit également un prolongement des délais du projet afin de permettre au ministère de la Santé de poursuivre la mise en oeuvre du programme : les délais maximum de retrait sont désormais fixés au 30 septembre 2028 au lieu du 30 juin 2024, la date maximale d'exécution du projet est repoussée au 31 décembre 2029, et l'utilisation des financements pourra s'étendre jusqu'au 31 décembre 2030.

Le retard enregistré dans la mise en oeuvre du programme est lié à une réorganisation des priorités du ministère de la Santé, afin d'assurer que les objectifs du projet soient alignés sur les évolutions numériques dans le secteur de la santé, tant au niveau national qu'international, et cohérents avec le projet global de numérisation du système de santé tunisien.

La Commission des finances et du budget de l'Assemblée des représentants du peuple a commencé l'examen de ce projet de loi ce mercredi, visant à approuver l'annexe n°2 de modification de l'accord de prêt, permettant ainsi de sécuriser le financement et de garantir la continuité du programme de santé électronique en Tunisie.