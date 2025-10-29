Tunisie: Le Fonds saoudien de développement prêt à étudier de nouveaux projets tunisiens

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Fonds saoudien de développement (FSD) a réaffirmé son engagement et sa disposition à examiner les projets que la Tunisie souhaite financer, lors d'une rencontre entre son PDG, Sultan Al Murshid, et le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, en marge de la 9e édition du Forum de l'initiative pour l'avenir de l'investissement à Riyad.

Selon un communiqué du ministère de l'Économie et de la Planification, la rencontre a permis de faire le point sur l'avancement de plusieurs projets déjà financés par le FSD et de discuter des perspectives pour renforcer la coopération financière et technique dans le cadre du Plan de développement 2026-2030.

Dans le même contexte, Samir Abdelhafidh a rencontré le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, et les deux parties ont souligné la solidité des relations bilatérales et leur volonté de les consolider dans tous les domaines, conformément à la volonté des dirigeants des deux pays.

Les discussions ont également insisté sur l'importance de préparer efficacement les travaux de la commission mixte tuniso-saoudienne, prévue pour fin décembre à Riyad, afin de donner une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et servir les intérêts communs des deux nations.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.