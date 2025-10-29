Tunisie: Le Fonds saoudien de développement prêt à étudier de nouveaux projets tunisiens

Le Fonds saoudien de développement (FSD) a réaffirmé son engagement et sa disposition à examiner les projets que la Tunisie souhaite financer, lors d'une rencontre entre son PDG, Sultan Al Murshid, et le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, en marge de la 9e édition du Forum de l'initiative pour l'avenir de l'investissement à Riyad.

Selon un communiqué du ministère de l'Économie et de la Planification, la rencontre a permis de faire le point sur l'avancement de plusieurs projets déjà financés par le FSD et de discuter des perspectives pour renforcer la coopération financière et technique dans le cadre du Plan de développement 2026-2030.

Dans le même contexte, Samir Abdelhafidh a rencontré le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, et les deux parties ont souligné la solidité des relations bilatérales et leur volonté de les consolider dans tous les domaines, conformément à la volonté des dirigeants des deux pays.

Les discussions ont également insisté sur l'importance de préparer efficacement les travaux de la commission mixte tuniso-saoudienne, prévue pour fin décembre à Riyad, afin de donner une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et servir les intérêts communs des deux nations.