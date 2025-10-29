Tunisie: Tunis - Un jeune homme meurt après une chute d'une rame de métro

29 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Un jeune homme a perdu la vie ce mercredi 29 octobre 2025 dans la capitale tunisienne, après être tombé d'une rame de métro n°4. L'accident s'est produit entre les stations Bab El Assel et Bab Saadoun, en direction de Manouba, aux alentours de 17h30.

Les agents de la sécurité et de la protection civile, dépêchés immédiatement sur les lieux, ont confirmé que la victime est décédée sur place, malgré les tentatives rapides de secours.

Le site de l'accident a été encerclé et sécurisé par les unités de police afin de permettre l'ouverture d'une enquête et d'assurer la sécurité des passagers.

