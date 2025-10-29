Ile Maurice: Luke Maurel - «Nous voulons créer une destination où l'on peut prospérer tout en régénérant les ressources naturelles»

interview

Luke Maurel dévoile comment le «Ferney Tropical Agrihood» veut réinventer l'art de vivre durablement. Un projet pionnier qui marie habitat, agriculture et écologie pour façonner un modèle mauricien de transition territoriale.

Quelle est la philosophie du «Ferney Tropical Agrihood» et en quoi ce projet se distingue-t-il d'un développement immobilier classique ?

Loin d'un développement classique, Ferney Tropical Agrihood est un projet intégré qui associe agriculture durable, écovillage et écotourisme au sein d'un même territoire. Nous bâtissons sur seulement 6 % des 3 000 hectares du domaine, principalement d'anciennes terres cannières. La philosophie du projet repose sur l'idée de créer une destination qui redéfinit la relation entre l'homme et son environnement. Il repose sur la conviction que le développement doit valoriser la terre plutôt que l'exploiter.

Le Ferney Tropical Agrihood consiste à créer un modèle où chacun peut vivre plus près de la nature, contribuer aux circuits alimentaires locaux et participer à un mode de vie inclusif et régénératif tout en limitant son empreinte carbone et en valorisant les savoir-faire du sud-est de Maurice. Nous souhaitons démontrer qu'il est possible de vivre, produire et accueillir autrement, en respectant les équilibres naturels du territoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Conçu et développé par Ferney Ltd et CIEL Properties, ce projet est unique à Maurice : il s'étendra sur les 20 prochaines années et sera porté par trois piliers : la conservation et la régénération de la nature, associées à des expériences d'écotourisme ; l'agriculture durable et le développement de compétences locales ; et des zones résidentielles et commerciales à faible densité. En somme, Ferney Tropical Agrihood ne construit pas un quartier ; il cultive un écosystème, où chaque élément contribue à créer une économie circulaire.

Comment concilier développement et préservation du patrimoine naturel, notamment la forêt endémique de la Vallée de Ferney ?

Le projet Ferney Tropical Agrihood ne concerne pas la forêt endémique et se situe loin de cette dernière. Au contraire, notre ambition est d'aller plus loin dans la restauration écologique avec la reforestation de 45 hectares supplémentaires sur d'anciennes terres sous canne. À titre de comparaison, la zone protégée existante de la forêt de la Vallée de Ferney couvre 150 hectares et nous prévoyons de l'étendre à 200 hectares. Notre engagement pour la conservation remonte à plus de 17 ans, avec la création du Ferney Conservation Trust, l'une des premières initiatives privées de préservation de la biodiversité à Maurice. Cette expérience fonde aujourd'hui la philosophie même du Ferney Tropical Agrihood, qui vise à concilier développement et régénération dans une logique d'équilibre entre l'humain et la nature.

Depuis 2023, nous avons la chance de bénéficier d'un financement du Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) sur nos projets de régénération et d'agriculture durable. Ce soutien international nous permet de régénérer les bassins de la rivière Nyon, de restaurer certaines zones de forêts dégradées de façon naturelle et de poursuivre nos efforts pour renforcer la biodiversité à Ferney. Ce financement nous aide aussi à approfondir notre engagement en agroécologie, notamment à travers le Zardin SELA (South East Ladies Association), une ferme modèle gérée par un groupe de femmes de la région. Elles y pratiquent une agriculture durable pour leur propre bénéfice et collectent des données qui nous permettront de mieux comprendre les cultures.

Dans un avenir proche, nous souhaitons également étendre notre activité agricole afin d'accompagner les futurs résidents de notre projet agro-résidentiel Farm Living et ceux de nos prochains projets résidentiels à faible densité, dans la culture de leurs propres fruits et légumes. Cela favorisera une véritable autonomie alimentaire au sein du domaine.

L'agriculture durable est au coeur du projet. Quelle contribution concrète attendez-vous en matière de sécurité alimentaire et de développement agri-entrepreneurial ?

Notre approche consiste à créer un écosystème résilient, où l'agroécologie et la régénération des terres sont au coeur du développement. C'est dans cet esprit qu'a été lancé, en 2024 et début 2025, notre premier projet du genre, appelé Farm Living, qui est une composante fondatrice du Ferney Tropical Agrihood. Déployé sur d'anciennes terres cannières, Farm Living repose sur un modèle d'agro-résidences, composées de lots agricoles de 1 à 3 arpents. Chaque propriétaire a l'obligation d'y cultiver sa parcelle avec des méthodes durables et peut y construire une maison bioclimatique de plain-pied, 100 % autonome en énergie. Sur les 189 arpents du projet Farm Living, plus de 70 % des surfaces seront consacrées à la culture, 20 % au reboisement et 10 % aux voies et bâtiments avec une intégration paysagère privilégiant des barrières végétales plutôt que des murs en béton.

L'un des autres projets phare de Ferney est un agri-hub qui joue un rôle clé dans la transmission des bonnes pratiques agricoles. Il accueille déjà des agro-entrepreneurs mauriciens et étrangers qui utilisent des pratiques agricoles sans produits chimiques et respectueuses de l'environnement naturel. Le Zardin SELA en fait partie. Comme indiqué précédemment, ce projet social et agricole illustre parfaitement l'esprit du Ferney Tropical Agrihood : associer agriculture durable, autonomisation, développement de compétences et production locale farm-to-fork qui conjugue sécurité alimentaire, réduction de l'empreinte carbone et mise en valeur des produits du terroir.

L'agriculture est notre point d'ancrage. À travers la structure et les innovations du Ferney Agri-Hub, nous créons un écosystème structuré qui relie agriculteurs, entrepreneurs et consommateurs. L'objectif n'est pas seulement de produire de la nourriture, mais aussi de créer des opportunités : offrir à une nouvelle génération d'agri-entrepreneurs l'accès à la terre, à l'accompagnement et aux marchés, tout en renforçant la résilience alimentaire locale.

Le «Ferney Tropical Agrihood» revendique aussi une dimension sociale. Comment ce projet bénéficiera-t-il aux habitants du sud-est ?

La dimension sociale est au coeur de la philosophie du Ferney Tropical Agrihood. Notre ambition est que ce projet bénéficie directement aux communautés du sud-est, en créant des opportunités économiques, tout en valorisant les savoir-faire locaux et en encourageant l'autonomisation alimentaire. Cette approche se traduit également à travers d'autres initiatives : le CIEL Ferney Trail, qui depuis 2007 fait rayonner la région du sud-est ; les éditions successives du Ferney Ti-Bazar, lancées en 2024 pour promouvoir les artisans et producteurs locaux ; les activités écotouristiques de Ferney, qui valorisent le tourisme vert ; et même les menus du restaurant Falaise Rouge, inspirés des produits du domaine et d'une tradition culinaire de la région entre terre et mer.

Au-delà de l'aspect économique, nous accordons une grande importance aux liens que nous tissons avec les villages avoisinants. C'est dans cet esprit que, depuis quelques années, nous offrons l'accès gratuit aux sentiers de randonnée de Ferney aux jeunes d'un club sportif de Rivière-des-Créoles. De plus, au fil des éditions du Ferney Ti-Bazar, nous avons vu naître une véritable effervescence et des liens solides se tisser avec les artisans du sud-est. Ces échanges humains donnent tout leur sens à notre démarche de développement local et inclusif.

Enfin, dans le cadre du projet Farm Living, nous avons prévu la création d'un social plot adjacent au village de Vieux-Grand-Port. Cette parcelle dédiée sera remise au gouvernement pour être utilisée au bénéfice de la communauté locale, en cohérence avec notre vision d'un développement. N'oublions pas, par ailleurs, que le projet Zardin SELA déjà évoqué a une forte dimension sociale.

Quelles sont les principales étapes du déploiement du projet et les investissements prévus à court et moyen termes ?

Actuellement en travaux sur la route principale de Grand-Port, la nouvelle entrée de Ferney sera finalisée dans les mois à venir. Ceci vise à améliorer l'infrastructure routière, au bénéfice du public qui y circule, des habitants de la région, et des visiteurs des projets actuels et futurs de Ferney. Nous entamons également une nouvelle étape passionnante : la restauration et la transformation de l'ancienne sucrerie en un quartier dynamique et polyvalent.

Ce lieu deviendra le coeur battant de Ferney, où se rencontreront culture, gastronomie, entrepreneuriat et habitants de la région et d'ailleurs. 2026 verra également le lancement d'autres éléments résidentiels, toujours dans l'esprit de durabilité de Ferney. Notre objectif est de renforcer notre pôle agricole, afin d'accompagner les futurs résidents de Farm Living dans la mise en culture de leurs parcelles. Ce pôle jouera un rôle clé dans la transmission des bonnes pratiques agro-écologiques et dans la création d'un véritable réseau d'agri-entrepreneurs locaux.

À moyen et long termes, dans la continuité du succès de Farm Living , nous prévoyons d'introduire d'autres projets immobiliers, toujours avec une vision de développement durable. L'objectif n'est pas de bâtir davantage, mais de créer des lieux de vie qui remettent l'agriculture et la nature au centre de nos modes de vie, avec des infrastructures à faible empreinte carbone, intégrées harmonieusement dans le paysage. Sur le plan écotouristique, à court terme, nous allons poursuivre le développement de notre offre avec le projet de lodges, un concept d'hébergement immersif au coeur de la nature. De nouvelles activités de découverte et d'expérience en plein air viendront également enrichir l'attractivité de la Vallée de Ferney et compléter notre écosystème durable.

Chaque étape du Ferney Tropical Agrihood sera guidée par cette même vision : préserver le patrimoine naturel et le cachet du domaine de Ferney et de la région sud-est ; régénérer d'anciennes terres sous canne avec des projets agroécologiques et agro-résidentiels ; créer un environnement social et économique favorable à l'épanouissement de la région grâce aux initiatives et aux réalisations dans le domaine de Ferney. L'idée, en filigrane de notre développement, est de renforcer l'écosystème que nous avons commencé à construire et de poser les bases d'un mode de vie qui s'épanouit en harmonie avec son environnement et qui attire de plus en plus de personnes.

Quelle ambition portez-vous à long terme: faire de Ferney un modèle de transition territoriale pour Maurice ?

Ferney a toujours été un territoire pionnier. Historiquement, c'est l'une des premières régions de l'île à avoir connu des activités économiques, depuis l'ère des Hollandais. Depuis quelques décennies, Ferney est aussi l'un des premiers sites privés à s'être engagé dans la protection et la reforestation de son patrimoine naturel. Notre ambition est de poursuivre cet esprit de pionnier en faisant de Ferney un modèle mauricien de transition territoriale, où développement, durabilité et respect de la terre avancent ensemble. Avec le Ferney Tropical Agrihood, premier projet de ce type à Maurice, nous voulons démontrer qu'il est possible de créer une destination où l'on peut prospérer tout en régénérant les ressources naturelles. C'est un travail de longue haleine et nous mettons en place les éléments pour réaliser cette ambition, étape par étape.

La composante résidentielle du projet porte une attention particulière aux énergies renouvelables et à l'optimisation des ressources en eau. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous voulons faire du Ferney Tropical Agrihood une destination à très faible empreinte carbone, où la gestion des ressources naturelles, en particulier l'eau et l'énergie, est pensée de manière durable et intégrée. Le projet repose sur l'utilisation d'énergies renouvelables avec pour objectif à terme d'utiliser 95 % d'énergie renouvelable sur les infrastructures publiques et sur une gestion optimisée de l'eau, essentielle dans le contexte climatique actuel. Nous avons ainsi conçu plusieurs bassins de rétention destinés à collecter les eaux pluviales. Ces bassins permettent à la fois de mieux gérer les épisodes de fortes pluies et de constituer une réserve d'eau pour certains projets.

Farm Living, par exemple, a un bassin de rétention qui sera connecté à deux réservoirs dédiés exclusivement à l'irrigation agricole. Chacun de ces réservoirs à une capacité de 500 m3 , garantissant une utilisation responsable et efficiente de l'eau. L'énergie électrique de Farm Living viendra de panneaux solaires installés sur chacun des lots de ce projet agro-résidentiel. Il était vraiment impensable pour nous de ne pas développer Ferney responsablement ; en étant fidèles à son histoire et à son engagement envers la nature.