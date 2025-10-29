Tunisie: Vers des vols directs pour faciliter le tourisme et le commerce entre le pays et l'Irak

Le ministre des Transports, Rachid Amri, et Mohammed Hussein Bahr Al-Uloom, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères irakien, en visite officielle en Tunisie, ont tenu hier, mardi, une rencontre centrée sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'aviation civile.

Les discussions ont porté sur les moyens de développer un partenariat plus étendu, en particulier sur les aspects techniques et commerciaux, afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises et de stimuler le tourisme bilatéral. L'objectif principal est de renforcer les liaisons aériennes entre les deux pays frères.

Les deux parties ont également souligné le niveau exceptionnel des relations tuniso-irakiennes et ont exprimé leur pleine volonté de les consolider davantage, dans l'intérêt des populations des deux pays.

Cette rencontre s'inscrit dans un cadre plus large de coopération bilatérale, visant à renforcer les échanges économiques, touristiques et culturels, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le transport aérien et la connectivité régionale.