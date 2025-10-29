Tunisie: CAB - Chokri Bejaoui sanctionné - Un peu sévère !

La Presse -- On attendait un match de suspension et une petite amende, mais la commission de discipline de la Lnft a frappé fort en sanctionnant l'entraîneur cabiste Chokri Bejaoui d'une interdiction de banc pour deux journées. Et comme le côté sportif ne suffisait pas, il devra payer en plus cinq mille dinars, une amende malvenue en cette période de disette selon un proche du club nordiste.

Le CAB évolue non seulement à domicile en... déplacement, mais il est privé de son public, c'est-à-dire pas de recettes qui alimentent les caisses du club. Pas de président, pas de sources d'argent, des résultats en dents de scie, sanction après sanction... une malédiction !!

Vivement le 15- Octobre!

On ne parle pas de la fête de l'Evacuation, la date étant passée, mais du retour du CAB à évoluer dans son terrain au Stade 15- Octobre. Ce sera lors de la 12e journée contre l'OB. Ce derby du Nord aura lieu juste après le match retard de la 10e journée contre l'EST demain jeudi 30 octobre à Radès. À cette occasion, le coach Chokri Bejaoui suivra le match à partir des gradins. On fera confiance, dans le camp cabiste, aux deux adjoints que sont Fakhreddine Jaziri et Zied Laâroussi.

Ridha Baktache n'est plus!

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès, il y a à peine quelques jours, de l'ex- attaquant du CAB des années soixante et ancien président du SNB, Ridha Baktache. Le défunt a fait partie de la génération de l'international Driss Haddad, Larbi Zouaoui, feu Ferid Bouchoucha, Salah Abassi et bien d'autres. En bon éducateur, parce qu'il est également enseignant d'éducation sportive et physique, Ridha Baktache était apprécié de tous les Bizertins pour avoir été un bon serviteur du sport, dans son sens le plus large du terme, dans la région de Bizerte.

Et ce n'est pas un hasard si on venait tout juste de lui rendre un dernier hommage au siège du CAB en présence d'éducateurs, d'anciens joueurs, d'anciens présidents... Bref d'un bon nombre de figures sportives!

Fonseca sera là contre l'EST

Le milieu cabiste Benvenuto Fonseca, qui s'est vu expulsé contre l'ASS et suspendu pour un match contre le ST, reprendra du service demain, lors de la rencontre décalée face à l'EST à Rads, pour le compte de la 11e journée selon une source proche du club. Espérons qu'il sera d'un apport appréciable à l'entrejeu.