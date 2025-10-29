Tunisie: « Rouhaniyet 2025 » - Nefta retrouve son souffle mystique

Au coeur de l'oasis, les nuits s'annoncent habitées. Du 30 octobre au 1er novembre, Nefta accueillera la huitième édition du Festival de musique soufie et mystique « Rouhaniyet », une saison baptisée « Shawq », le désir spirituel, celui qui relie l'homme à ce qu'il cherche de plus grand que lui.

Huit ans après sa création, Rouhaniyet a su s'imposer comme un rendez-vous à part dans le calendrier culturel tunisien. Un espace où la spiritualité s'écoute, se danse, se partage. Un lieu où la musique devient un langage universel, tissant des liens entre traditions, confréries et générations.

Le programme, fidèle à cette philosophie, conjugue pensée et émotion. Le matin, des conférences scientifiques exploreront la richesse des patrimoines musicaux soufis. Le soir, la scène s'enflammera sous les voix et les rythmes d'artistes venus puiser au plus profond de la mémoire spirituelle.

Parmi les temps forts, Taoufik Doghmen proposera son expérience immersive «Hadhret Rjel Tounès», moment suspendu entre le souffle et la transe. Alia Sellami présentera une version revisitée de «Nafass», Mounir Troudi reviendra partager son univers où le mystique côtoie le contemporain, tandis que Nabiha Karaouli et Cheikh Ahmed Jelmam prêteront leurs voix à la ferveur du coeur.

Les lieux du festival -- le théâtre en plein air et Dar El Wadi -- accueilleront aussi le spectacle chorégraphique «Darawich Masr», signé Ahmed Abdessabour, hommage vibrant aux derviches égyptiens. Le carnaval soufi, moment collectif de liesse et de fraternité, rassemblera cette année encore une dizaine de troupes locales et régionales. En clôture, les cercles de dhikr offriront à la nuit son souffle final, celui de la communion et du recueillement.

Plus qu'un festival, Rouhaniyet est une traversée : celle d'un territoire, d'une mémoire, d'une quête intérieure.

Et à Nefta, la musique ne se joue pas, elle s'élève.