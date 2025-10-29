Ile Maurice: Angkush Poonye - Enseigner les chiffres, écrire l'âme d'une nation

Entre les chiffres et les vers, Angkush Poonye trouve son équilibre. Éducateur au collège du Saint-Esprit, où il enseigne la comptabilité, il partage aujourd'hui son savoir également à Curtin University, où il intervient comme chargé de cours à temps partiel. Passionné par l'éducation, il a pourtant eu la possibilité de suivre une autre voie : celle de la comptabilité.

Chartered Certified Accountant (ACCA), il s'est distingué en 2023 en se classant premier au niveau national dans deux modules. Mais c'est son coeur qui a parlé. «J'ai choisi de rester dans l'enseignement car c'est ce qui me passionne réellement. Enseigner, c'est participer à l'éveil et à la transformation des jeunes», confie-t-il.

Cette même passion pour la transmission se retrouve dans son écriture. «L'écriture a toujours eu une place à part dans ma vie», dit-il avec simplicité. Auteur de deux recueils, dont le plus récent, As One People, As One Nation, Angkush Poonye continue de tisser un lien fort entre mémoire, partage et unité.

Son aventure littéraire a débuté en 2020, avec The Aapravasi's Legacy, un ouvrage poétique, salué pour sa profondeur et son attachement à l'histoire mauricienne. Ce premier recueil rend hommage aux ancêtres venus d'ailleurs et aux racines multiples de notre nation. «J'aime aborder des thèmes mauriciens. À travers mes poèmes, je veux éduquer les jeunes, leur rappeler d'où nous venons et ce que nous partageons.»

Quatre ans plus tard, As One People, As One Nation prolonge ce souffle patriotique, tout en s'ancrant davantage dans l'actualité et l'émotion collective. «Je voulais offrir à la jeune génération un livre où l'on se souvient de certains moments forts, qui ont marqué l'histoire récente du pays. Bien sûr, ce n'est que mon point de vue, et bien d'autres événements auraient pu y figurer», explique-t-il. L'idée du recueil a germé dans ses salles de classe. En sus de la comptabilité, Angkush Poonye enseigne des matières comme Life Skills, Social, Emotional and Well-being ou encore Human Values auprès des plus jeunes. «J'ai été surpris de constater que certains ignoraient que Maurice avait remporté une médaille olympique ou même gagné les Jeux des Îles en 2019», raconte-t-il. Ce constat a été un déclic : il fallait raviver la mémoire collective et reconnecter la jeunesse à l'histoire du pays.

À travers dix poèmes, il évoque le sport, le naufrage du MV Wakashio mais surtout la solidarité nationale, qui transcende les différences. «Dans les moments difficiles, on oublie les origines, la religion ou la culture. On se tient debout, ensemble, comme une seule nation. C'est de là qu'est né le titre du recueil.»

Son initiative a reçu un écho positif, jusqu'au-delà de nos frontières. Une institution africaine lui a accordé un grant pour la rédaction du livre. Fidèle à son esprit de partage, il a distribué plusieurs exemplaires gratuitement, notamment aux bibliothèques des collèges d'État et d'académies. «Ce n'est pas l'argent qui compte. Ce qui m'importe, c'est que ces poèmes puissent sensibiliser les jeunes et préserver la mémoire de ces événements. Si quelqu'un me demande une copie, je la lui donnerai volontiers.»

Ancien élève du collège John Kennedy, Angkush Poonye fait partie de cette génération brillante : il avait été classé parmi les Top 500 candidats au niveau national lors des examens du Higher School Certificate de Cambridge en 2013. Son parcours prouve qu'excellence académique et engagement humain peuvent cohabiter harmonieusement. «Enseigner est aussi un moyen d'inspirer. Je me suis dit : pourquoi ne pas utiliser mon rôle d'éducateur pour transmettre un message, pour éveiller une conscience ?»

Entre poésie et pédagogie, chiffres et émotions, Angkush Poonye incarne une conviction simple mais puissante : éduquer, c'est aussi raconter, transmettre et se souvenir.