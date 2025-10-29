Ile Maurice: Un modèle de développement durable et cohésif dans le sud-est

Ferney Ltd a dévoilé, le mercredi 22 octobre, son projet Ferney Tropical Agrihood, un concept novateur axé sur l'agriculture durable, l'écotourisme et la création d'un écovillage à Ferney, en dehors de la forêt endémique. La cérémonie s'est tenue au restaurant Falaise Rouge, à Ferney, en présence du Premier ministre, Navin Ramgoolam.

«Je tiens à féliciter le groupe CIEL pour cette initiative audacieuse et visionnaire qui, j'en suis convaincu, peut ouvrir la voie à une transformation durable de notre pays. Ce projet marque le début d'une nouvelle philosophie de développement intégrant mode de vie moderne, agriculture durable, gestion responsable de l'environnement et bien-être communautaire», a déclaré le Premier ministre dans son allocution.

Déployé sur 6 % des 3 000 hectares du domaine de Ferney - essentiellement d'anciennes plantations sucrières -, Ferney Tropical Agrihood vise à promouvoir un mode de vie sain et harmonieux avec la nature, tout en réduisant l'empreinte carbone et en renforçant les capacités des habitants du sud-est. Ce projet, entrepris et supervisé par Ferney Ltd et CIEL Properties, s'étendra sur les deux prochaines décennies, à partir de 2026.

Pour Jean-Noël Wong, Chief Executive Officer (CEO) de Ciel Properties, l'ambition est claire : «Avec Ferney Tropical Agrihood, nous voulons être des précurseurs en favorisant l'émergence d'un nouveau mode de vie, épanouissant, à faible empreinte carbone et proche de la nature. Notre concept repose sur trois piliers : une agriculture durable ouverte aux entrepreneurs locaux et internationaux, des expériences d'écotourisme dans un cadre naturel authentique, et une offre résidentielle et commerciale fondée sur la durabilité et l'agroécologie.»

Le Premier ministre a rappelé que, pour un petit État insulaire en développement comme Maurice, accroître la production d'énergies renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir une économie circulaire relèvent non pas d'un choix, mais d'une nécessité vitale. «Le changement climatique constitue une menace existentielle. Ses effets sur la sécurité alimentaire, l'économie et l'environnement sont considérables. Seule une approche forte et cohérente nous permettra d'atteindre nos objectifs communs d'atténuation et d'adaptation», a-t-il souligné.

Il a également évoqué la sécurité alimentaire régionale, la qualifiant de cruciale pour l'Afrique : «Il fut un temps où Madagascar nous fournissait tout notre riz. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour renforcer notre résilience alimentaire, le continent doit adopter une stratégie agricole coordonnée et tirer parti de la zone de libre-échange africaine afin de stimuler le commerce intra-africain.»

Le Ferney Tropical Agrihood sera articulé autour de l'ancienne sucrerie de Ferney et comprendra plusieurs pôles tels que Farm Living, Agri-Hub et Zardin SELA. D'autres composantes viendront s'y ajouter progressivement, intégrées aux structures existantes ou nouvelles. Parallèlement, Ferney Ltd entreprend la modernisation des routes reliant Rivière-des-Créoles à Grand-Port. Ces travaux, prévus pour 2026, amélioreront l'accès au domaine tout en bénéficiant aux résidents et aux visiteurs du futur écovillage.

Enfin, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d'accroître les investissements publics et privés dans des pratiques agricoles régénératrices et durables pour bâtir un système alimentaire résilient et compétitif. «Cette initiative illustre notre potentiel collectif. Avec de la vision, du courage et des efforts conjoints, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir», a-t-il conclu.