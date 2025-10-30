Gabon: Sécurité alimentaire - Interdiction de la vente d'eau en sachet sur toute l'étendue du territoire national

L'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) a annoncé, ce mardi, l'interdiction immédiate de la distribution et de la commercialisation de l'eau conditionnée en sachet sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure intervient à la suite de plusieurs missions d'inspection et de contrôle sanitaire ayant mis en évidence de graves non-conformités.

Selon le communiqué officiel, les inspections menées dans différentes unités de production et de distribution ont révélé des conditions d'hygiène jugées préoccupantes, ne respectant pas les normes sanitaires en vigueur. Les analyses physico-chimiques et microbiologiques effectuées sur les échantillons prélevés ont, par ailleurs, confirmé l'existence de risques réels pour la santé des consommateurs.

En conséquence, l'AGASA invite tous les opérateurs économiques du secteur à se rapprocher des Délégations Provinciales de l'agence afin de procéder à leur enregistrement. Cette démarche s'inscrit dans un dispositif de suivi et d'accompagnement visant à renforcer le contrôle des activités et à favoriser la mise en conformité des structures concernées.

L'opération s'intègre dans un programme global d'assainissement du secteur de l'eau conditionnée, destiné à dresser un état des lieux complet des unités de production et à vérifier la conformité des produits mis sur le marché. À l'issue de ce processus, l'agence publiera deux listes officielles : celle des opérateurs habilités à poursuivre leurs activités et celle des marques d'eau reconnues conformes aux exigences de qualité et de sécurité sanitaire.

L'AGASA rappelle enfin que cette mesure vise avant tout à protéger la santé publique et à garantir aux populations une eau potable répondant strictement aux normes nationales et internationales en matière de sécurité alimentaire.