Afrique: Point sur la Billetterie de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025

À partir d'aujourd'hui 28 Octobre 2025 à 12h30 (CET), les ressortissants des quatre pays ne disposant pas de passeports biométriques, à savoir l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Zambie, peuvent désormais utiliser l'option de saisie manuelle des données sur l'application YALLA.

Cette mesure leur permettra d'obtenir leur Fan ID ainsi que leur eVisa / AEVM, étape

indispensable avant l'acquisition de leur billet de match sur l'application officielle de

billetterie de la CAF.

Le Comité d'Organisation rappelle que chaque FAN ID donne droit à 1 seul billet par

match et qu'il est impératif d'obtenir un FAN ID via l'application Yalla pour l'acquisition d'un billet de match.

Le site officiel de vente de la billetterie est celui de la CAF, accessible à l'adresse web

suivante : https://tickets.cafonline.com et celui de l'application Yalla pour l'obtention

du FAN ID est le suivant : https://www.yallamorocco.ma

Toute autre plateforme ou application prétendant vendre des billets est frauduleuse et ne doit en aucun cas être utilisée.

Il est à rappeler qu'afin de mieux accompagner les demandeurs, un service client dédié (+212 5 30 30 20 30) a été mis à disposition. Il est accessible en trois langues (arabe, anglais et français) et dispose d'une équipe mobilisée pour répondre à toutes les questions et assister les utilisateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les demandeurs peuvent également contacter l'équipe support via l'adresse e-mail de

contact : info@yallamorocco.ma

Le Comité d'Organisation remercie l'ensemble des supporters, médias, délégations et

partenaires pour leur engouement, et réaffirme sa volonté de veiller à une expérience

optimale pour tous.