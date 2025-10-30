Afrique: Cameroun/Présidentielle - L'UE et l'UA condamnent la répression post-électorale

Le climat post-électoral demeure tendu au Cameroun après l'annonce de la réélection du président Paul Biya. L'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA) ont, dans des déclarations séparées, condamné la répression des manifestations et exprimé leur préoccupation face aux violences ayant émaillé plusieurs grandes villes du pays, rapporte TV5 Monde.

Pour la première fois, les autorités camerounaises ont reconnu que des affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants avaient entraîné la mort de plusieurs personnes. Aucun bilan officiel n'a toutefois été communiqué, tandis que des organisations non gouvernementales locales évoquent « de nombreuses victimes » à Douala, Yaoundé et dans d'autres centres urbains. Le gouvernement parle, pour sa part, « d'incidents isolés », affirmant que les forces de l'ordre ont agi « avec professionnalisme » face à ce qu'il qualifie de « troubles orchestrés par l'opposition ».

Dans un communiqué, l'Union européenne a dénoncé une « violence disproportionnée » et appelé au respect des libertés fondamentales, notamment le droit de manifester pacifiquement. De son côté, l'Union africaine a exhorté les autorités camerounaises à privilégier la voie du dialogue et à engager un « processus inclusif » afin d'apaiser les tensions politiques.

L'opposition, qui conteste les résultats du scrutin, continue de rejeter la victoire du président sortant et appelle à la poursuite des mobilisations pacifiques, malgré l'intensification des opérations de maintien de l'ordre.

La situation reste donc fragile dans plusieurs régions du pays, où la communauté internationale appelle à la retenue et au respect des droits humains dans la gestion de cette crise post-électorale.