Gabon: Vers une sortie de crise ou perpétuation des vieux défis ?

29 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
analyse Par FK

Entre chômage persistant des jeunes, fonction publique saturée et réseaux d'eau et d'électricité toujours défaillants : le pays dispose-t-il des clés pour renouer avec l'espoir et l'efficacité ? Que cachent en réalités ces multiples problèmes ? Pourquoi cette incapacité à transformer les promesses en actions concrètes ?

Le Gabon traverse-t-il un tournant décisif ou s'enlise-t-il dans ses problèmes structurels ? La jeunesse gabonaise croit-elle encore aux promesses politiques alors qu'environ 16 000 emplois ont récemment été annoncés ?

Comment expliquer que tant de jeunes restent sans emploi, malgré les engagements répétés du gouvernement ? Les offres annoncées sont-elles réellement adaptées aux besoins du marché ou s'agit-il de mesures ponctuelles, sans réel impact sur la durée ? Sur ce fait, comment un jeune peut-il espérer faire carrière si l'on exige qu'il est minimum 5, voire 10 ans d'expérience ?

La Fonction publique, poumon de l'économie nationale, est-elle devenue un secteur en saturation ? Dans un pays où la majorité de la population est jeune, pourquoi l'âge de départ à la retraite n'est-il pas réajusté à la baisse, par exemple à 50 ans, pour libérer des postes et renouveler le secteur ? Les blocages sont-ils d'ordre politique, ou existe-t-il un manque de volonté pour initier un véritable renouvellement générationnel ?

La question de la fourniture en eau et en électricité laisse aussi perplexe.

Peut-on supporter durablement une dépense d'au moins 2 000 Fcfa par jour en unités EDAN, multipliée par le nombre d'habitants : ce calcul, prolongé sur un mois et une année, ne permet-il pas de dégager une enveloppe budgétaire conséquente pour engager, totalement ou partiellement, les travaux indispensables à la remise à niveau du réseau ? Qu'est-ce qui entrave la modernisation des infrastructures : mauvaise gestion, manque d'investissement, corruption ?

Le Gabon aura-t-il enfin transformer ces interrogations en leviers de réforme ? Les maux du chômage des jeunes, de la saturation de la fonction publique et des carences dans les services essentiels appellent des réponses claires, transparentes et surtout efficaces. À quand l'avènement d'une gouvernance qui regarde ces problèmes en face, fait de chaque question une opportunité, et conduit le pays vers une véritable relance ?

