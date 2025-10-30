Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - La préinscription des bacheliers prolongée jusqu'au 4 novembre

30 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par D. Seri

La plateforme de préinscription des bacheliers, www.orientationsup.net, est rouverte depuis le 28 octobre et ce, jusqu'au 4 novembre, à 23 heures 59 minutes.

Dans un communiqué, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, indique que cette mesure vise à permettre aux bacheliers 2025 retardataires de procéder à leur préinscription. Il précise que le paiement en ligne pour cette préinscription doit se faire

«exclusivement» sur Trésor Money via la syntaxe #*. La date limite de ce paiement est également fixée au 4 novembre, à 23h59min.

«Passé ce délai, les bacheliers non préinscrits ne pourront pas procéder à leur orientation. Chers bacheliers, faites vous-mêmes votre préinscription, il y va de votre avenir », a conclu Adama Diawara.

