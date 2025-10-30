Cote d'Ivoire: Recherche en Intelligence artificielle - L'Université FHB de Cocody s'allie à l'Université Polytechnique Ispa

Une signature d'accord-cadre a eu lieu entre l'Université Félix Houphouët-Boigny (Fhb) et l'Institut supérieur polytechnique d'Afrique (Ispa) d'Abidjan-Cocody, le lundi 27 octobre 2025 à Abidjan.

Selon un communiqué, ce partenariat vise à renforcer la collaboration entre les deux universités en matière de gouvernance, de formation, de recherche et de documentation.

A en croire Serge Nedro, président de l'Ispa, il va contribuer à l'avancement de la recherche en cybersécurité, en data science et en Intelligence artificielle. « Nous voulons en faire un véritable levier de développement scientifique et technologique pour nos étudiants et chercheurs », a-t-il affirmé.

Il a aussi relevé que l'autre objectif visé est de développer des programmes d'échanges interuniversitaires afin de renforcer les capacités scientifiques régionales et de favoriser l'employabilité de leurs diplômés.

Pour sa part, le président de l'Université FHB, Prof Ballo Zié, s'est dit heureux de les recevoir dans son université. « Notre souhait est que cet accord-cadre soit rapidement décliné en conventions spécifiques, condition sine qua non de son effectivité », a-t-il déclaré