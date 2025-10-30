Afrique: Ousmane Sonko - 'Les accords issus des visites au Rwanda et au Kenya doivent se traduire en projets concrets'

30 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les accords issus des visites du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye au Rwanda et au Kenya doivent se traduire en projets "concrets, porteurs d'impacts visibles pour les populations", a dit mercredi le Premier ministre Ousmane Sonko.

"Ces accords, doivent se traduire en projets concrets, porteurs d'impacts visibles pour les populations", rapporte la porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, citant M. Sonko.

Le Premier ministre a félicité le président de la République "pour la portée stratégique et la qualité" des visites récemment effectuées au Rwanda et au Kenya, qui traduisent "la maturité de notre diplomatie et la place que le Sénégal occupe, désormais, dans l'espace africain et international".

Il a rappelé que ces accords signés avec ces deux pays portent sur "le renforcement des chaînes de valeur africaine, la promotion de la mobilité des compétences et la consolidation des échanges entre États souverains et égaux".

Ousmane Sonko a aussi rappelé qu'il est attendu de chaque ministère concerné la prise en charge, de manière opérationnelle, de la mise en oeuvre des engagements issus de ces accords.

"La Primature assurera, à cet égard, le suivi de l'exécution des actions entreprises, sur la base de rapports réguliers permettant d'évaluer les progrès, d'identifier les contraintes et de garantir la cohérence d'ensemble", a indiqué le chef du gouvernement.

